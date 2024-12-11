مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ودورتموند في دوري الأبطال.. تفاصيل

يستعد فريق برشلونة الإسباني لخوض مباراة قوية ضد نظيره الألماني بوروسيا دورتموند في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا لموسم2024/2025.

وتأتي هذه المواجهة في ملعب سيجنال إيدونا بارك في ألمانيا، حيث يتوقع أن تكون مليئة بالإثارة والتحدي بين الفريقين ويقدم لكم الموجز كل مايخص هذا اللقاء الناري.

ما هو موعد مباراة برشلونة وبوروسيا في دوري الأبطال



تقام المباراة اليوم، الأربعاء، 11 ديسمبر، بتمام الساعة العاشرة مساءً في وقت يعتبر حاسمًا لتحديد مصير الفريقين في البطولة الأوروبية.

ويتطلع برشلونة لتحقيق فوزه الخامس على التوالي في المسابقة، مما يعكس تطلعاته للعودة إلى المنافسة بقوة.



ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبوروسيا في دوري الأبطال



وستقوم شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ببث هذهالمواجهة.



وتعرض المباراة عبر قناة "beIN Sports HD 1"، مع تقديم استوديو تحليلي مميز، بالإضافة إلى وجود معلق خاص للمباراة.

برشلونة

ما هي طموحات برشلونة في هذا اللقاء

ويأمل برشلونة في مواصلة سلسلة انتصاراته في دوري الأبطال، وهو إنجاز لم يتحقق منذ موسم 2020-2021، آخر مرة حقق فيها الفريق هذاالرقم كانت في موسم 2011-2012، عندما سجل أكثر من 3 أهداف في كل مباراة في المسابقة.



ما هو تاريخ مواجهات الفريقين

تاريخ المواجهات بين برشلونة وبوروسيا دورتموند يُشير إلى تفوق الفريق الإسباني، حيث لم يتعرض لأي هزيمة في أربع مباريات سابقة، محققًاانتصارين وتعادلين.

ومن جهة أخرى، لم يتمكن دورتموند من تحقيق أي انتصار على برشلونة في اللقاءات الأوروبية.

دورتموند في مواجهة الفرق الإسبانية

ويعاني بوروسيا دورتموند من مشاكل في مواجهاته الأخيرة أمام الفرق الإسبانية في دوري الأبطال، حيث لم يتمكن من الحفاظ على شباكه نظيفة في آخر 9 مباريات ضد الأندية الإسبانية، إذ استقبلت شباكه 20 هدفًا بمعدل 2.2 هدف في المباراة الواحدة.

مواجهة مثيرة في الأفق

تعتبر هذه المباراة هي الثالثة بين برشلونة ودورتموند في دوري الأبطال، حيث انتهت المباراة الأولى بالتعادل السلبي (0-0)، بينما حقق برشلونةالفوز في الثانية 3-1 في مرحلة المجموعات بموسم 2019-2020.

هذه المعطيات تزيد من إثارة المواجهة المقبلة، مما يجعل الأنظار تتجه نحو ما سيحدث في ملعب سيجنال إيدونا بارك الليلة.

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