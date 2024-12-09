محمد صلاح يسجل أعلى راتب وتقارير تكشف مفاجآت تنتظره

يواصل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، جذب الأنظار إليه في الفترة الأخيرة وسط تزايد الأخبار المتعلقة بمستقبله مع الفريق.

وعلى الرغم من تألقه المستمر مع الريدز، تصاعدت التكهنات حول احتمال رحيله عن النادي مع نهاية الموسم الحالي، بعد تصريحات مثيرة للجدل بشأن مفاوضات تجديد عقده مع ليفربول.

وفي السطور التالية يستعرض لكم، الموجز سبب تصدر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي التريند من جديد.

تصريحات صلاح تثير الجدل بشأن مستقبله

في تصريحات له، أكد صلاح أنه لم يتلق أي إشارات من إدارة ليفربول بشأن بدء مفاوضات لتجديد عقده، مما أثار تساؤلات حول مستقبله مع الفريق.

وكشف النجم المصري في تصريحات سابقة أنه لم يتم التحدث عن تمديد عقده بشكل رسمي حتى الآن، ما عزز من التكهنات حول رحيله المحتمل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

هذا الموقف فتح المجال أمام العديد من الأندية الكبرى للتعبير عن رغبتها في التعاقد مع صلاح، مما زاد من الضغوط على ليفربول لتسوية هذا الملف الشائك.

العروض الخارجية تتزايد.. باريس سان جيرمان وإنتر ميامي والهلال

ومع تصاعد التكهنات، أظهرت تقارير صحفية اهتمامًا متزايدًا من أندية خارجية في التعاقد مع صلاح.

وكان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من بين الأندية التي ارتبط اسمها بالتفاوض مع النجم المصري، إلا أن ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي، نفى بشكل قاطع أي محادثات بشأن ضم صلاح، مؤكدًا أنه "يحترم محمد صلاح كثيرًا" ولكنه أضاف "صلاح مرتبط بعقد مع ليفربول، ولم نتحدث معه أبدًا".

وفي المقابل، أظهرت تقارير أخرى اهتمامًا من نادي إنتر ميامي الأمريكي، والذي يضم في صفوفه عددًا من اللاعبين البارزين مثل ليونيل ميسي ولويس سواريز.

محمد صلاح

ووفقًا لهذه التقارير، يسعى النادي الأمريكي لتقديم عرض لصلاح للانضمام إلى صفوفه، خاصةً في ظل استعدادات إنتر ميامي للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، حيث يطمح النادي الأمريكي في تعزيز صفوفه بنجوم عالميين.

محاولات ميسي لإقناع صلاح بالانتقال إلى أمريكا

ووفقًا لبعض التقارير الصحفية، ورد أن ليونيل ميسي تواصل مع محمد صلاح مباشرة، في محاولة منه لإقناعه بالانتقال إلى إنتر ميامي، والانضمام إلى زملائه في الفريق.

ويقال إن ميسي حرص على إقناع صلاح بفرص النمو والنجاح في الدوري الأمريكي، خاصة بعد انتقال العديد من النجوم إلى هناك في السنوات الأخيرة.

الهلال السعودي يطمح أيضًا في ضم صلاح

وفي ذات السياق، تسعى إدارة نادي الهلال السعودي لتدعيم صفوف الفريق بنجوم عالميين استعدادًا لمشاركته في كأس العالم للأندية 2025.

وقد ارتبط اسم الهلال السعودي بشكل كبير مع محمد صلاح، حيث يقال إن النادي السعودي يجهز عرضًا ضخمًا للحصول على خدماته في الصيف المقبل.

تجديد العقد مع ليفربول.. اتفاق محتمل مع صلاح

ورغم اهتمام الأندية الكبرى بخدمات صلاح، أشارت التقارير إلى أن اللاعب يقترب من تجديد عقده مع ليفربول.

وقالت شبكة "سكاى سبورتس" العالمية إنه تم التوصل إلى اتفاق بين محمد صلاح وإدارة ليفربول لتجديد عقده لمدة موسمين، مع خيار التمديد لموسم ثالث.

وكان ليفربول قد عرض عليه تجديد العقد لمدة موسم واحد فقط، بينما كان صلاح يطلب تجديدًا أطول يمتد لثلاثة مواسم، ليتم التوصل في النهاية إلى حل وسط يقضي بتجديد عقده لمدة موسمين.

مو صلاح

أعلى راتب في الدوري الإنجليزي.. صلاح يقترب من الرقم القياسي

التقارير أكدت أيضًا أن محمد صلاح سيحصل على زيادة كبيرة في راتبه الأسبوعي بموجب العقد الجديد، حيث من المتوقع أن يحصل على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، مما سيجعله اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي. هذه الزيادة الكبيرة في الراتب تأتي كجزء من التزام ليفربول بالحفاظ على نجمه المصري وضمان استمراره مع الفريق.

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