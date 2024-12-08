أسطورة المغرب لـ الموجز: مهمة الوداد صعبة في كأس العالم وديناميكية السيتي لا تنتهي

كثر الجدل حول المجموعة الصعبة التي وقع بها نادي الوداد المغربي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، لذلك قرر الموجز أن يتواصل مع كبار وأساطير الكرة المغربية، للتحاور معهم حول هذا الأمر.

وتواصل موقع وجريدة الموجز بالفعل، مع عزيز بنيج أسطورة المغرب لمناقشته حول المهمة الصعبة التي تنتظر الوداد في بطولة كأس العالم للأندية 202، بعد اصطدامه مع مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، والعين الإماراتي.

وأكد عزيز بنيج على أن مهمة الوداد في مونديال الأندية صعبة للغاية بالفعل، بعدما وافق أسطورة المغرب في إجراء هذه المحادثة معنا بكل الترحاب.

عزيز بنيج لـ الموجز: مشوار الوداد المغربي صعب للغاية

قال عزيز بنيج: "النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية، مثيرة للغاية، وأسفرت قرعتها عن مجموعات متكافئة بالنسبة للأندية العربية، وذلك باستثناء نادي الوداد المغربي الذي وقع في مجموعة صعبة".

وتابع: "المجموعة التي وقع بها نادي الوداد المغربي صعبة للغاية، حيث أنها تحمل أسماء أندية كبيرة جدًا في العالم، مثل مانشستر سيتي واليوفي الإيطالي، والعين بطل آسيا".

وأضاف: لا يوجد فريق في مجموعة الوداد سهل بل العكس تمامًا، فهو يواجه مانشستر سيتي "بطل أوروبا عامين"، والعين بطل آسيا الموسم الماضية، ويتواجه أيضًا مع يوفنتوس بحٌلة جديدة".

وأوضح: " نرى أن يوفنتوس غاب هجوميًا في الأوان الآخيرة، ولكن مازال يمتلك منظومة دفاعية قوية للغاية، ولها فعالية كبيرة، فالفريق الإيطالي، مازال حاضرًا بانضباط وصلابة وجودة كبيرة جدًا، خاصة بوجود عدة لاعبين أبرزهم وفلاهوفيتش، وستون مكيني.

عزيز بنيج: الاستقرار هو من يقود الوداد لبعيد في كأس العالم للأندية

وأشار إلى أنه من النظر نحو فريق الوداد المغربي، فنرى أنه فقد العديد من النجوم، ويتكون الآن جيل جديد من اللاعبين، يرغب في صنع مجدًا لهم، ويمكنهم تحقيق ذلك في كأس العالم للأندية، التي تعد فرصة جيدة ليراهم العالم".

ونوه: كان ينقص الوداد بعض الأشياء في بداية الموسم، كما أنه يرتدي ثوبًا مختلفًا، وذلك بعد تغيير المدرب وضم لاعبين جدد وإدارة جديدة أيضًا وقراءة مختلفة بصفة عامة ولكن بدأت الأمور تتحسن وتأخذ وجهًا آخر في الوقت الحالي".

واستمر: "على الوداد أن يوفر الاستقرار الفني و ثبات خطة تشكيله أيضًا، للحصول على توليفة الفريق المناسبة التي يكتشفها الجميع في كأس العالم، فهذه تعد مرحلة انتقالية للبيضاوي، الذي غاب عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

عزيز بنيج أسطور المغرب

أسطورة المغرب: ديناميكية مانشستر سيتي لا تنتهي وعلى الوداد التركيز

وعن سؤال "هل يتمكن الوداد من إيقاف هالاند"؟ رد بنيج قائلًا: ليس هالاند فقط، لا أحد قادر على إيقاف السيتي حين يشتهي المكانة، ولكن أين الروح و الديناميكية التي يتمتع بها الفريق حاليًا؟

واستكمل: “الديناميكية مهمة جدًا، وخاصة ديناميكا الفوز التي حين تفقدها من الصعب الحصول عليها مرة أخرى بسهولة”.

وواصل بنيج حديثه مشيرًا إلى: "أن فلسفة جوارديولا لا تتغير، ولكن ما يعيشه السيتي الآن، ما هي إلا مرحلة تجديد ليس إلا، ولابد أن يعلم الجميع أن ديناميكية مانشستر سيتي لا تنتهي".

واختتم أسطورة المغرب حواره الرائع قائلًا: "أتمنى أن يقدم الوداد أفضل ما لديه، ويفاجئ الجميع بالفوز على مانشستر سيتي بعقلية اللاعب المغربي وخبرته وثقافته الأوروبية، فهو قادر على الانتصار بروحه القتالية، ومساندة جمهوره، فجمهور العرب لا يستهان به".

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