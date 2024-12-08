عزيز بنيج: الأهلي سيتأهل لكأس العالم للأندية وهذه خطة إيقاف ميسي (خاص)

خاض موقع وجريدة الموجز، حوار رائع وشيق مع عزيز بنيج أسطورة كرة القدم المغربية عن النادي الأهلي، و حول قرعة كأس العالم للأندية 2025، التي أسفرت على مواجهات نارية ومثيرة.

وشهدت المواجهات التي أسفرت عنها قرعة كأس العالم للأندية 2025 بنظام البطولة الحديث الذي يشارك به 32 فريقًا من مختلف القارات، جدل واسع على الساحة الكروية، ولاسيما صدامات الفرق العربية على رأسهم الأهلي المصري.

علمًا بأن فريق الأهلي المصري وقع في المجموعة الأولى بمونديال الأندية، رفقة كل من، إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

وحرص موقع الموجز، على أن يتواصل مع كبار نجوم كرة القدم، لمعرفة رأيهم الثمين في نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2025، وبالفعل تم التواصل مع المغربي عزيز بنيج الذي رحب بإجراء هذا الحوار.

عزيز بنيج لـ الموجز: خوض الأهلي مباراة افتتاح المونديال ضد إنتر ميامي شرف كبير

وقال بنيج في حواره الخاص: " أرى أن مجموعة الأهلي متكافئة جدًا، رغم وجود أسماء ثقيلة وهي بورتو وبالميراس وإنتر ميامي (مازحًا) وأسميه إنتر ميسي".

وأضاف: "وأن يخوض النادي الأهلي الكبير مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي بوجود ميسي، في النسخة الجديد من بطولة كأس العالم للأندية هذا شرف عظيم وحدث كبير جدًا".

وأوضح: "على الرغم من قوة الأسماء المتواجدة في مجموعة الأهلي، إلا أن بورتو لم يعد مخيف كما كان من قبل، أعلم أنه كان الأفضل ولكن سرعان ما عاد بنتائج سلبية، منوهًا نحن شاهدنا بورتو في الأوروبا ليج، فريق له إمكانيات بالفعل، لكن لم تعد مزعجة.

وتابع: “بالميراس فريق يحب السرعات والاحتفاظ بالكرة ويهيمن على الاستحواذ، وهذا مزعج لأي منافس، ولكن الأهلي لديه الإمكانيات القوية أيضًا التي تتعامل مه سياسة الفريق البرايزيلي في الملعب”.

عزيز بنيج

عزيز بنيج: الأهلي قادر على التأهل وهذه خطة إيقاف ميسي

وأشار إلى أن مباراة الأهلي الأولى ضد إنتر ميامي مهمة صعبة للغاية، لكن الفريق المصري قادر على حصد الثلاث نقاط في هذه المواجهة التي تمنحه دفعة فيما بعد بالمونديال".

وعن خطة إيقاف ميسي قال بنيج: “ميسي خطير للغاية، لديه سرعة فائقة كما أنه ينجح بسهولة في خلق مشكلة للمنافس من خلال تمريراته، ولكن الأهلي فريق قوي كما ذكرت ويمتلك خبرات كبيرة، بجانب أنه لديه خط هجوم قوي وسرعة أيضًا".

وواصل: “ إنتر ميامي إمكانيته الهجومية تتمثل في ميسي، في حال نجح لاعبو الأهلي بقطع الإمدادات عن ميسي سيكون المصري قادر على هزم الفريق الأمريكي”.

واختتم عزيز بنزيج تصريحاته المثيرة للموجز قائلًا: “الأهلي المصري هو المرشح الأبرز للتأهل إلى نهائيات مونديال الأندية، فهو فريق عظيم يمتلك جميع العناصر المطلوبة للصعود”.

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