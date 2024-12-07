جوردن واتسون لـ الموجز: مجموعة أوكلاند سيتي ملحمية وسعداء بمواجهة بايرن ميونخ

تواصل موقع وجريدة الموجز، مع الإنجليزي جوردون واتسون المتحدث الرسمي لنادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، لمحاورته حول تواجده في كأس العالم للأندية 2025، والمجموعة التي وقع بها ممثل أوقيانوسيا الوحيد في المونديال.

ويشارك فريق أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ينافس بها 32 ناديًا، بنظامها الجديد، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025، على وقوع أوكلاند سيتي في مجموعة قوية رفقة كل من، بايرن ميونخ، بوكا جونيورز، بنفيكا.

وحرص موقع الموجز على أن يعرف رد فعل الأندية المشاركة في المونديال بعد نتائج القرعة المثيرة والمواجهات النارية المرتقبة، التي أثارت الجدل كثيرًا في الساعات الماضية.

وتواصلنا بالفعل مع الإنجليزي جوردون واتسون المتحدث الرسمي لنادي أوكلاند سيتي، لمعرفة تعليقه على المجموعة القوية التي وقع بها في مونديال الأندية، ولا سيما صدام بايرن ميونخ الناري.

ورحب واتسون في إجراء هذه المحادثة الشيقة مع موقعنا، والتي بدأت بسؤال يتردد في الأذهان وهو "ما هو رأي النادي النيوزيلندي في النظام الجديد لبطولة كأس العالم للأندية 2025؟

أوكلاند سيتي يعلق عبر الموجز على قرعة كأس العالم للأندية

وقال واتسون في حديثه الخاص : “نحن سعداء بالنظام بالطبع، في المشاركة بهذا الحدث العالمي الذي ننتظره منذ 20 عامًا".

وتابع: "أعتقد أن مشجعي كرة القدم المصرية والأفريقية سيكونون سعداء للغاية أيضًا لأن كأس العالم للأندية للمرة الأولى يضع ضمانًا معياريًا للمباريات ضد الأفضل على الإطلاق، لا يمكن للمنافسة إلا أن تنمو أكثر من هنا”.

وعن قرعة كأس العالم للأندية 2025 قال متحدث أوكلاند سيتي: “ إنها قرعة ممتازة، فقد تجاوزت توقعاتنا من حيث التأثير والسحر، إنها حقًا حدث كرة قدم عالمي للأندية، فهو شامل وقائم على الجدارة، ويجمع بين الأندية من جميع أنحاء العالم مع أندية من أفضل الدوريات في أوروبا”.

جوردن واتسون المتحدث الرسمي لنادي أوكلاند سيتي

تعليق ناري من أوكلاند سيتي على مواجهة بايرن ميونخ في المونديال

وأضاف: “ من المثير أن تكون جزءًا من هذا الحدث العالمي العملاق، كما أن أوكلاند سيتي وقع في مجموعة ملحمية وهذا مثير وممتع للغاية".

وتابع جوردن واتسون تصريحاته: “ أعتقد أنه من العدل أن نقول إن كل شخص مرتبط بنادينا سعيد للغاية بمشاركتنا في كأس العالم، لأن هذه هي مكافأة 20 عامًا من العمل الشاق للغاية”.

وأوضح: “وبهذا القول، فإننا أيضًا واقعيون وعمليون فيما يتعلق بالفجوة بيننا وبين بايرن ميونيخ وبنفيكا وبوكا جونيورز، إنها فجوة هائلة”.

وواصل: “علينا أن نظهر أقصى قدر من الاحترام ولكن أيضًا احترام الذات والاستعداد بأفضل ما نستطيع، لا فائدة من هز أكتافنا والاستسلام قبل ركل الكرة، من المهم أن نبني أنفسنا كبشر وأشخاص لكرة القدم أولاً، ثم ننطلق من هناك”.

واختتم جوردن واتسون حديثه الممتع قائلًا: “يا لها من مغامرة، إنها حقًا قصة فريدة من نوعها، نظرًا لأن جميع لاعبينا لديهم 40 ساعة عمل أسبوعيًا، إنهم بشر ولديهم قصة وحلم حقيقي يسعون لتحقيقه، وقد حصلوا على هذه الفرصة وأنا فخور بهم وبمدربينا ونادينا”.

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