نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2025 بالكامل.. مواجهات نارية

أسفرت نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2025، التي أقيمت مساء اليوم الخميس في الولايات المتحدة الأمريكية على مواجهات نارية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية، لأول مرة في التاريخ بمشاركة 32 ناديًا، من مختلف القارات، خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن أبرز نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2025، صدام الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي، ومواجهة ريال مدريد ضد الهلال السعودي، وقمة مانشستر سيتي وإنتر ميلان.

ويستعرض لكم الموجز فيما يلي، نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2025 ونظام خوض هذه البطولة الأغلى.

نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2026

وجاءت نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2025 على النحو التالي:

المجموعة الأولى: بالميراس - بورتو - الأهلي - إنتر ميامي الأمريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان - أتلتيكو مدريد - بوتافوجو - سياتل ساندرز.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ - أوكلاند سيتي - بوكا جونيورز - بنفيكا

المجموعة الرابعة: فلامينجو - الترجي - تشيلسي - ليون المكسيكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت - أوراوا ريد دايموندز - مونتيري - إنتر ميلان

المجموعة السادسة: فلومينينسي - بروسيا دورتموند - أولسان - ماميلودي صن داونز.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي - الوداد - العين - يوفنتوس.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد - الهلال - باتشوكا - ريد بول سالزبورج.

نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2026

موعد مباراة افتتاح كأس العالم للأندية بين الأهلي وإنتر ميامي

وتقرر أن يتواجه الأهلي المصري مع إنتر ميامي الأمريكي، في مباراة افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة افتتاح كأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي، يوم الأحد 15 يونيو 2025.

نظام بطولة كأس العالم للأندية 2025

ويأتي نظام مونديال الأندية 2025 على النحو التالي..

يتم تقسيم الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية على 8 مجموعات كل مجموعة من أربع فرق

يتأهل الأول والثاني فقط إلى دور الـ16

ستكون هناك 4 مجموعات بكل منها فريقان من أوروبا، بينما المجموعات الأربع الأخرى في كل منها فريق أوروبي واحد وأي اتحاد قاري آخر سيوجد به فريق واحد بكل مجموعة.

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