5 قنوات مجانية تنقل قرعة كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة الأهلي

كشفت 5 قنوات مجانية، عن نقلها لمراسم قرعة كأس العالم للأندية 2025، للنسخة الحديثة التي يشارك بها 32 فريقًا على رأسهم الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني.

يشارك النادي الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية 2025، ضمن فريق قارة إفريقيا، التي تضم أيضًا كل من الترجي التونسي والوداد المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وينتظر متابعو أحداث البطولة العالمية الأغلى، موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 لحسم المنافسين والقنوات الناقلة لها المجانية، وهذا ما يرصده لكم الموجز.

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025

وتقام مراسم قرعة كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة الأهلي، في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر الجاري، وذلك بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمراسم قرعة كأس العالم للأندية 2025

القنوات الناقلة لمراسم قرعة كأس العالم للأندية 2025 هي ..

الرياضية السعودية KSA1

الإخبارية السعودية

أبوظبي الرياضية

بي إن سبورتس

أون تايم سبورتس

القنوات الناقلة لمراسم قرعة كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة الأهلي

نظام قرعة كأس العالم للأندية 2025

وجاء نظام قرعة كأس العالم للأندية وفقاً لما ذكره الفيفا كالآتي..

-تطبيق العديد من القيود خلال مونديالالأندية، أولها عدم تواجد فريقين من قارة واحدة في المجموعة ذاتها.

-استثناء قارة أوروبا التي يمثلها 12 ناديا من تلك القاعدة، ليتواجد ناديين أوروبيين في 4 مجموعات من أصل ثمانية.

-تطبيق قاعدة التصنيف المزدوج بناءً على تصنيف الاتحاد القاري، وذلك لفرق الوعاء الأول عند توزيع مجموعاتها.

-تواجد ممثلا الولايات المتحدة الأمريكية وهما ناديي إنتر ميامي سي إف وسياتل ساوندرز إف سي في المجموعة الأولى والثانية على التوالي وفق تصنيفهما الرابع.

-خوض فريق إنتر ميامي سي إف في المباراة الافتتاحية للبطولة على ملعب هارد روك في ميامي، بينما سيفتتح ساوندرز مشواره على ملعب لومين فيلد في سياتل، بعد ذلك بوقت قصير سيتم الانتهاء من الجدول الكامل للمباريات، بما في ذلك الملعب ووقت انطلاق كل مباراة، ونشره بمجرد إجراء القرعة.

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