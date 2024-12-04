مدة غياب مصطفى شوبير عن الأهلي بعد الإصابة المفاجئة.. كولر في ورطة

وقع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، في ورطة بعد تعرض مصطفى شوبير حارس الفريق لإصابة قوية خلال الساعات الماضية.

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أنباء صادمة، بتعرض مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، لإصابة قوية، قبل مباراة أورلاندو بيراتس في دوري أبطال أفريقيا.

ويرصد لكم الموجز فيما يلي، مدة غياب مصطفى شوبير عن الأهلي، وطبيعة الإصابة التي تعرض لها.

مدة غياب مصطفى شوبيرعن الأهلي وتفاصيل إصابته

وأكدت التقارير أن شوبير يعاني من إصابة عضلية، ومن المنتظر أن يخضع الاعب إلى فحوصات طبية جديدة، لتحديد العلاج المناسب له من أجل عودته سريعًا للمشاركة مع الأحمر.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن شوبير يعاني من شد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، مما يجعله يستبعد من رحلة الفريق إلى جنوب أفريقيا.

وعلم الموجز أن مدة غياب مصطفى شوبير عن الأهلي بعد هذه الإصابة تتراوح من 10 أيام إلى إسبوعين، ومن ثم تم استبعاده من المشاركة في مباراة الأهلي وأورلاندو بيراتس القادمة في دوري أبطال أفريقيا.

إصابة مصطفى شوبير

صدمة لـ كولر بعد إصابة مصطفى شوبير

إصابة مصطفى شوبير بمثابة صدمة قوية لمدربه مارسيل كولر، الذي يضع ثقة كبيرة في الحارس الشاب، والاعتماد عليه في معظم المباريات بعد المستوى اللامع الذي قدمه في الموسم الماضي.

وبناء على ذلك، سيكون الاعتماد الكلي على محمد الشناوي في حماية عرين الأهلي خلال المباريات القادمة بجميع البطولات العالمية والإفريقية والمحلية .

أبرز أرقام مصطفى شوبير مع الأهلي

في الموسم الماضي، خاض شوبير 25 مباراة مع الأهلي، استقبل 16 هدفًا، وحافظ على شباكه نظيفة في 15 مباراة.

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بيراتس

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لحوض المواجهة الهامة التي تنتظره أمام أورلاندو بيراتس في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا 2024-2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد أورلاندو بيراتس، مساء يوم السبت القادم، في ثاني جولات دور مجموعات دوري الأبطال الإفريقي بنسختها الجديدة.

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