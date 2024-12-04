سر غياب مصطفى شوبير عن قائمة النادي الأهلي أمام أورلاندو بيراتس

حسم مصدر داخل النادي الأهلي عن سر غياب مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي عن قائمة المارد الأحمر أمام أورلاندو بيراتس في دوري أبطال أفريقيا.

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ النادي الأهلي استبعاد مصطفى شوبير من قائمة الفريق الأحمر المتوجهة لجنوب إفريقيا لملاقاة أورلاندو بيراتس في دوري الأبطال المقرر لها يوم السبت في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

إصابة مصطفى شوبير مع النادي الأهلي

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ " الموجز " أن السبب وراء استبعاد مصطفى شوبير من قائمة النادي الأهلي المتوجهة لمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الفني بـ النادي الأهلي فضل عدم اصطحاب اللاعب إلى رحلة جنوب إفريقيا من أجل تأهيله بصورة جيدة للعودة إلى التدريبات الجماعية في أسرع وقت.

مصطفى شوبير- النادي الأهلي

وأوضحت المصادر أن ما يتردد عن غضب مصطفى شوبير من المشاركة بصورة أقل خلال الفترة الماضية رغم تألقه ليس له أساس من الصحة حيث استبعاده جاء بسبب إصابته فقط.

قائمة الأهلي لمباراة أورلاندو بايرتس بدوري أبطال إفريقيا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفي مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، كريم الدبيس،

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا.

في الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات

وبدأ النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مشواره بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على منافسه أسيك أبيدجان بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب " القاهرة الدولي".

وكان فريق النادي الأهلي قد تعادل في مباراته الأخيرة بمسابقة الدوري المصري أمام نادي البنك الأهلي في الجولة الرابعة على ملعب “ السلام” الدولي بدون أهداف.

ويترقب النادي الأهلي وجماهيره في الساعات القليلة المقبلة قرعة بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 نادِ وذلك لأول مرة في تاريخ المسابقة العالمية.

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