قائمة النادي الأهلي لمواجهة أورلاندو بيراتس.. عودة وسام أبو علي وداري

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي عن المواجهة المرتقبة ضد أورلاندو بيراتس في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على منافسه نادي أورلاندو بيراتس في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام فريق أورلاندو بيراتس في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية بمدينة جوهانسبرج.

عودة داري ووسام أبو علي إلى قائمة النادي الأهلي

وشهدت قائمة النادي الأهلي المتجهة إلى جنوب إفريقيا عودة الدولي الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم القلعة الحمراء بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في وقت سابق.

وسام أبو علي- النادي الأهلي

وعاد أيضًا الدولي المغربي أشرف داري مدافع الفريق الأحمر بعد شفائه من إصابة الكاحل الذي تعرض لها أثناء مشاركته في لقاء العين الإماراتي بربع نهائي كأس الإنتركونتيننتيال.

قائمة الأهلي لمباراة أورلاندو بايرتس بدوري أبطال إفريقيا

ويعرض " الموجز " قائمة النادي الأهلي لملاقاة أورلاندو بيراتس في دوري الأبطال كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفي مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، كريم الدبيس،

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا.

في الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات.

وكان النادي الأهلي قد بدأ مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على منافسه أسيك أبيدجان بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب " القاهرة الدولي".

وعلى سياق اخر تعادل فريق النادي الأهلي في مباراته الأخيرة ببطولة الدوري المصري أمام نادي البنك الأهلي في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري على ملعب “ السلام” الدولي.

وينتظر النادي الأهلي في الساعات القليلة المقبلة قرعة بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 نادِ.

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