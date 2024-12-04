النادي الأهلي يوضح حقيقة دخوله في مفاوضات مع مهاجم إنجليزي.. تفاصيل مثيرة

حسم مصدر داخل النادي الأهلي الجدل المثار حول الدخول في مفاوضات قوية للتعاقد مع اللاعب كوامي بوكو مهاجم فريق بيتربروه يونايتد الإنجليزي في الشتاء المقبل.

وارتبط النادي الأهلي في الفترة الأخيرة بالدخول في مفاوضات مع أكثر من لاعب أجنبي لحسم التعاقد معه في الميركاتو الشتوي المقبل لتعزيز صفوف المارد الأحمر.

وطلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ النادي الأهلي التعاقد مع لاعب جديد في مركز المهاجم ذو أصول أجنبية لمنافسة الدولي الفلسطيني وسام أبو علي ومحمود كهربا.

كوامي بوكو على رادار النادي الأهلي في الشتاء

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ " الموجز " أنه بالفعل كوامي بوكو مهاجم فريق بيتربروه يونايتد الإنجليزي مرشح للانضمام إلى صفوف النادي الأهلي بعد عرضه من جانب أحد الوكلاء.

كوامي بوكو- النادي الأهلي

وأضاف المصدر أنه حتى الأن لا توجد مفاوضات رسمية من جانب النادي الأهلي لضمه خاصًة أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لم يُعطي الموافقة النهائية لضمه.

وأشار المصدر إلى هناك أكثر من اسم اخر معروض على طاولة المفاوضات بـ النادي الأهلي من أجل المفاضلة بينهم من جانب السويسري مارسيل كولر لضم أحدهم في الشتاء.

موعد مباراة الأهلي المق ب لة ضد أورلاند بيراتس

وعلى سياق اخر تعادل النادي الأهلي مؤخرًا أمام نظيره البنك الأهلي في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري على ملعب " السلام".

ويستعد فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي لملاقاة نظيره نادي أورلاند بيراتس الجنوب إفريقي ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام منافسه نادي أورلاند بيراتس يوم السبت المقبل الموافق 7 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة وذلك بمدينة جوهانسبرج.



قائمة النادي الأهلي في الموسم الحالي

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أشرف داري، يوسف أيمن، كريم الدبيس، عمر كمال، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، كريم نيدفيد، محمد عبد الله.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، وسام أبو علي.

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