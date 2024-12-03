موعد عودة أحمد ياسر ريان للمباريات ورسالته للجماهير عقب جراحة الترقوة

تترقب جماهير الكرة المصرية، تطورات إصابة أحمد ياسر ريان، أحد الوجوه الصاعدة بقوة في سماء الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، والمرشح الدائم للإنتقال لأحد القطبين سواء ناديه الأصلي الأهلي، أو غريمة التقليدي الزمالك، لتعزيز القدرة الهجومية.

وقد خضع أحمد ياسر ريان، لعملية جراحية أمس الاثنين، إثرإصابته بكسر في الترقوة، خلال مشاركته ضد فريق الأهلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري، إثر احتكاك مع مروان عطية نجم خط وسط الأهلي.

رسالة أحمد ياسر ريان للجماهير عقب جراحة الترقوة

وجه أحمد ياسر ريان مهاجم البنك الأهلى، رسالة طمأنه إلي جماهير الكرة بعد خضوعه لجراحة بالترقوة، وكتب أحمد ياسر ريان عبر حسابه على اسنتجرام: الحمد لله على كل شىء.

احمد ياسر ريان

موعد عودة أحمد ياسر ريان للمباريات

عقب نجاح جراحة الترقوة من المنتظر أن يؤدي أحمد ياسر ريان، فترة علاج وتأهيل تصل لمدة ثلاثة أشهر كاملة، ثم يبدأ اللاعب بعدها في العودة بشكل تدريجي إلي المشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه البنك الأهلي ثم العودة للمباريات من جديد.

موقف البنك الأهلي في بطولة الدوري بعد الجولة الرابعة

رغم تعادل فريق البنك الأهلي أمام النادي الأهلي، فإن موقفه متراجع في جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات الجولة الرابعة، حيث يحتل المركز الـ 17 وقبل الأخير برصيد نقطتين فقط.

وجاءت إصابة أحمد ياسر ريان، لتزيد من أوجاع الفريق حيث سيغيب اللاعب عن مباريات الفريق لمدة تصل إلي ثلاثة أشهر كاملة علي أقل تقدير في ظل مواجهات ساخنة ببطولة الدوري في موسم استثنائي.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الرابعة

يرصد الموجز، جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات الجولة الرابعة ويأتي ترتيب الفرق كالتالي..

1. المصري - 10 نقاط

2. الزمالك - 9 نقاط

3. النادي الأهلي - 8 نقاط

4. بيراميدز - 7 نقاط

5. سيراميكا - 7 نقاط

6. فاركو - 7 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

8. طلائع الجيش - 7 نقاط

9. زد -5 نقاط

10. سموحة - 5 نقاط

11. غزل المحلة -4 نقاط

12. إنبي - 4 نقاط

13. الاسماعيلي - 4 نقاط

14. الجونة - 3 نقاط

15. فيوتشر - 3 نقاط

16. بتروجيت - نقطتين

17. البنك الأهلي - نقطتين

18. حرس الحدود - نقطة.

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