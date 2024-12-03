موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد.. والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

عشاق المتعة والإثارة والفرعون المصري محمد صلاح، يترقبون مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يقدم فريق ليفربول موسم استثنائي كبير سواء علي الصعيد المحلي أو القاري ويكفي أنه ألحق الهزيمة بريال مدريد ومانشستر ستي خلال بضعة أيام وهم أسياد لعبة كرة القدم في العالم خلال السنوات الأخيرة.

موعد مباراة ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد

يواجه فريق ليفربول نظيره نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة البريميرليج للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء غد الأربعاء 4 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد

تنقل قمة فريق ليفربول ضد نظيره نيوكاسل يونايتد، عبر قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 2.

مباراة نادي ليفربول

معلق مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي 2024-2025، مهمة التعليق علي مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد إلي المعلق علي محمد علي.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد نيوكاسل يونايتد



حراسة المرمى: كيليهير.



خط الدفاع: جو جوميز- فيرجيل فان دايك- أندي روبيرتسون- ترينت ألكسندر أرنولد.



وسط الميدان: دومينيك سوبوسلاي- أليكسيس ماك أليستر- ريان جرافنبيرخ.



خط الهجوم: لويس دياز- كودي جاكبو- محمد صلاح

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل مباراة ليفربول ضد نيوكاسل ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 34 نقطة

2- أرسنال 25 نقطة

3- تشيلسي 25 نقطة

4- برايتون32 نقطة

5- مانشستر سيتي 23 نقطة

6- نوتينجهام فورست 22 نقطة

7- توتنهام 20 نقطة

8- برينتفورد 20 نقطة

9- مانشستر يونايتد 19 نقطة

10- فولهام 19 نقطة

11- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة

12- أستون فيلا 19 نقطة

13- بورنموث 18 نقطة

14- وست هام 15 نقطة

15- إيفرتون 11 نقاط

16- ليستر سيتي 10 نقاط

17- وولفرهامبتون 9 نقاط

18- كريستال بالاس 9 نقاط

19- إيبسويتش تاون 9 نقاط

20- ساوثهامبتون 5 نقاط

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