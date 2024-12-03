مواعيد مباريات الجولة الـ 14 في الدوري الإنجليزي.. مواجهات نارية

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية، انطلاق مباريات الجولة الـ 14من بطولة الدوري الإنجليزي الذي يشهد تألقا فوق العادة لفريق ليفربول الإنجليزي بقيادة النجم المصري محمد صلاح الذي يقدم موسم استثنائي.

وتنطلق مباريات هذه الجولة بمواجهتين اليوم الثلاثاء حيث يلتقي فريق إبسويتش تاون ضد نظيره كريستال بالاس كما يلتقي ليستر سيتي ضد وست هام يونايتد، كما تشهد هذه الجولة مواجهة نارية بين أرسنال ومانشستر يونايتد.

جدول مباريات الجولة الـ 14 لبطولة الدوري الإنجليزي

يرصد الموجز فيما يلي مواعيد مباريات الجولة الـ 14 للبريميرليج ويأتي كالأتي..

مباريات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر

إبسويتش تاون ضد نظيره كريستال بالاس - 21:30 مساء

ليستر سيتي ضد وست هام يونايتد - 22:15 مساء

مباريات الأربعاء 4 ديسمبر

إيفرتون ضد وولفر هامبتون - 9:30 مساء

مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست - 9:30 مساء

نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول - 9:30 مساء

ساوثهامبتون ضد تشيلسي - 9:30 مساء

أرسنال ضد مانشستر يونايتد - 15: 10 مساء

أستون فيلا ضد برينتفورد - 15: 10 مساء

مباريات الخميس 5 ديسمبر

فولهام ضد برايتون - 9:30 مساء

بورنموث ضد توتنهام - 10:15 مساء

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل مباريات الجولة الـ14ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 34 نقطة

2- أرسنال 25 نقطة

3- تشيلسي 25 نقطة

4- برايتون32 نقطة

5- مانشستر سيتي 23 نقطة

6- نوتينجهام فورست 22 نقطة

7- توتنهام 20 نقطة

8- برينتفورد 20 نقطة

9- مانشستر يونايتد 19 نقطة

10- فولهام 19 نقطة

11- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة

12- أستون فيلا 19 نقطة

13- بورنموث 18 نقطة

14- وست هام 15 نقطة

15- إيفرتون 11 نقاط

16- ليستر سيتي 10 نقاط

17- وولفرهامبتون 9 نقاط

18- كريستال بالاس 9 نقاط

19- إيبسويتش تاون 9 نقاط

20- ساوثهامبتون 5 نقاط

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