قمة الجولة الـ 14.. موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب الإمارات، مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024 - 2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، نظيره مانشستر يونايتد، يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، في الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من البريميرليج.

أرسنال ومانشستر يونايتد

ويتواجد فريق أرسنال، في المركز الثاني، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 25 نقطة، بينما يأتي فريق مانشستر يونايتد في المركز التاسع برصيد 19 نقطة.

تقابل أرسنال ومانشستر يونايتد، في 240 مباراة، نجح اليونايتد في تحقيق الفوز خلال 101 مواجهة، وفاز أرسنال في 89 لقاء، وتعادل الفريقان خلال 50 مباراة.

التشكيل المتوقع لفريق أرسنال أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: بن وايت - ويليام ساليبا - غابرييل ماجالهايس - أليكسندر زينتشينكو.

خط الوسط: توماس بارتي - مارتن أوديغارد - غابرييل مارتينيلي.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - إدوارد نيكيتياه - لياندرو تروسارد.

التشكيل المتولع لـ مانشستر يونايتد لمواجهة أرسنال

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - ليساندرو مارتينيز.

خط الوسط: أماد ديالو - كاسيميرو - كوبي ماينو - ديوجو دالوت.

خط الهجوم: برونو فيرنانديز - جوشوا زيركيزي - ماركوس راشفورد.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ومانشستر يونايتد

ستبث المباراة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط، عبر قناة بي إن سبورتس القطرية، لذا يمكنك مشاهدة المباراة على قناة bein Sport HD1 المشفرة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي:

ليفربول (المباريات: 13 - الأهداف: 26 - النقاط: 34) أرسنال (المباريات: 13 - الأهداف: 26 - النقاط: 25) تشيلسي (المباريات: 13 - الأهداف: 26 - النقاط: 25) برايتون (المباريات: 13 - الأهداف: 22 - النقاط: 23) مانشستر سيتي (المباريات: 13 - الأهداف: 22 - النقاط: 23) نوتنجهام فورست (المباريات: 13 - الأهداف: 16 - النقاط: 22) توتنهام (المباريات: 13 - الأهداف: 28 - النقاط: 20) برينتفورد (المباريات: 13 - الأهداف: 26 - النقاط: 20) مانشستر يونايتد (المباريات: 13 - الأهداف: 17 - النقاط: 19) فولهام (المباريات: 13 - الأهداف: 18 - النقاط: 19) نيوكاسل يونايتد (المباريات: 13 - الأهداف: 14 - النقاط: 19) أستون فيلا (المباريات: 13 - الأهداف: 19 - النقاط: 19) بورنموث (المباريات: 13 - الأهداف: 20 - النقاط: 18) وست هام يونايتد (المباريات: 13 - الأهداف: 17 - النقاط: 15) إيفرتون (المباريات: 13 - الأهداف: 10 - النقاط: 11) ليستر سيتي (المباريات: 13 - الأهداف: 16 - النقاط: 10) كريستال بالاس (المباريات: 13 - الأهداف: 11 - النقاط: 9) وولفرهامبتون (المباريات: 13 - الأهداف: 22 - النقاط: 9) إيبسويتش تاون (المباريات: 13 - الأهداف: 13 - النقاط: 9) ساوثامبتون (المباريات: 13 - الأهداف: 10 - النقاط: 5)

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