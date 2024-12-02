موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب إيبيروستار، مباراة الفريق الأول لكرة بـ نادي برشلونة ونظيره ريال مايوركا، ضمن المباراة المقدمة من الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني 2024-2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويسعى فريق برشلونة، في تحقيق الفوزعلى ريال مايوركا وتجاوز السلسلة السلبية في الدوري الإسباني، إذ خسر يوم السبت الماضي أمام لاس بالماس على أرضه، كما تعادل ضد سيلتا فيجو وقبلها تلقى هزيمة من ريال سوسييداد.

فريق برشلونة

ونجح ريال مدريد، في تقليص الفارق إلى نقطة واحدة فقط، وهو ما يعني أن أي تعثر للنادي الكتالوني ضد مايوركا قد يستغله الميرنجي في اليوم التالي حال انتصر على أتلتيك بيلياو.

ويأتي برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 34 نقطة، بينما يأتي مايوركا في المركز السادس، برصيد 24 نقطة.

موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني

يواجه فريق برشلونة، نظيره ريال مايوركا، يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، ضمن المباراة المقدمة من الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني.

وتم خوض مباراة مقدمة من الجولة التاسعة عشر في الدوري الإسباني، وذلك بسبب منافسة الرباعي (برشلونة - ريال مايوركا - ريال مدريد - أتلتيك بيلباو) على السوبر الإسباني، والمقام في يناير المقبل.

التشكيل المتوقع لفريق برشلونة أمام ريال مايوركا

حراسة المرمى: إنياكي بينيا.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - باو كوبارسي - إنييجو مارتينيز - جول كوندي.

خط الوسط: مارك كاسادو - بيدري - رافينيا - داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مايوركا وبرشلونة في الدوري الإسباني

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مايوركا وبرشلونة عبر قناة bein Sports HD 1.

موعد مباريات كأس السوبر الإسباني

من المقرر أن يلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره فريق ريال مايوركا، يوم 8 يناير 2025، في دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

بينما يواجه فريق برشلونة نظيره فريق أتلتيك بلباو، يوم 9 يناير، على أن تقام المباراة النهائية للبطولة يوم 12 يناير.

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