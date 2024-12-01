كولر يوافق على رحيل نجم جديد من النادي الأهلي في الشتاء.. خاص

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي على رحيل نجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط أكثر من لاعب داخل النادي الأهلي بالرحيل عن أسوار القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي المقبل بعد خروجه من حسابات السويسري مارسيل كولر.

ويبدو أن لاعب خط الوسط في النادي الأهلي، كريم وليد المعروف بـ"نيدفيد"، قد يغادر صفوف الفريق، بعد أن وجد نفسه خارج حسابات المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

كريم نيدفيد يقترب من الرحيل عن النادي الأهلي

ووفقًا لمصادر داخل النادي الأهلي لـ " الموجز" ، فإن كولر قد قرر استبعاد كريم نيدفيد خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب إصاباته المتكررة وتراجع أدائه الفني.

وقد أكدت المصادر أن كولر اعتبر أن نيدفيد لم يستغل الفرص التي أتيحت له لإثبات ذاته داخل الفريق وضمان مكان أساسي في التشكيلة الأساسية، مما دفعه لاستبعاده من التشكيلة الأخيرة.

النادي الأهلي

ويبدو أن كولر يمتلك بدائل مميزة في وسط الملعب، مثل عمر الساعي ومصطفى أبو الخير، وهذا كان سببًا في تأييد إدارة النادي لفكرة رحيل نيدفيد.

وفي النهاية، منحت إدارة النادي الأهلي كريم نيدفيد حرية اختيار مصيره، سواء بالرحيل على سبيل الإعارة أو الانتقال النهائي، ومن المتوقع أن يتم حسم قرار اللاعب بعد اجتماعه مع محمد رمضان المدير الرياضي للنادي في الأيام القادمة.

ويستعد فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي لملاقاة نظيره نادي البنك في إطار منافسات الجولة الـ4 من بطولة الدوري المصري.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة النادي الأهلي ضد البنك



1. النادي الأهلي - 7 نقاط

2. بيراميدز - 7 نقاط

3. المصري - 7 نقاط

4. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

5. الزمالك - 6 نقاط

6. فاركو - 4 نقاط

7. غزل المحلة -4 نقاط

8. سموحة - 4 نقاط

9. الاسماعيلي - 4 نقاط

10. طلائع الجيش - 4 نقاط

11. سيراميكا كليوباترا - 4 نقاط

12. فيوتشر - 3 نقاط

13. بتروجيت - نقطتين

14. الجونة - نقطتين

15. زد - نقطتين

16. إنبي - نقطة

17. البنك الأهلي - نقطة

18. حرس الحدود - نقطة.

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