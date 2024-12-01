ماتش الأهلي ضد البنك.. موعد المباراة والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراة الأهلي أمام نادي البنك الأهلي في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024/2025.

ويستضيف فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي منافسه البنك الأهلي على ملعب " السلام" ضمن فعاليات الجولة الـ4 من بطولة الدوري المصري.

فاز الأهلي بلقب الدوري المصري في الموسم السابق "2023-2024"، وهذا كان للمرة الـ44 في تاريخ النادي.

يطمح المدرب كولر في استعادة الأداء المميز، خاصة بعد بداية قوية لـ النادي الأهلي في البطولة، حيث فازوا بنتيجة كبيرة 5-2 على سيراميكا في الجولة الأولى، ثم تغلبوا على زد بهدف نظيف في الجولة الثانية، تلاها تعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندري.

بطولة الدوري تُقام بنظام دور واحد فقط دون ذهاب وإياب، حيث تتنافس الأندية المتصدرة من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تتنافس التسع الفرق الأخرى على الهبوط، حيث ينزل فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، ويصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

كل فريق يلعب حوالي 25 مباراة بدلاً من 34، وهذا سيساعد في إنهاء المنافسة في وقت مناسب، متماشيًا مع الدوريات العالمية والعربية الأخرى في جميع أنحاء العالم بداية من صيف العام المقبل.

موعد مباراة الأهلي ضد البنك الاهلي

وستنطلق مواجهة الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أمام البنك الأهلي في إطار منافسات الجولة الـ4 من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024/2025.

النادي الأهلي

وستبدأ صافرة النادي الأهلي أمام نادي البنك الاهلي، اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة بالمملكة العربية السعودية والسابعة بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة الاهلي ضد البنك الاهلي

وستبث مباراة الأهلي أمام البنك عبر قناة "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري في الشرق الأوسط وأفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات ورضا سليم (بيرسي تاو) ومحمود كهربا.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة النادي الأهلي ضد البنك

يعرض " الموجز " ترتيب الدوري الممتاز قبل مواجهة المارد ضد البنك

1. النادي الأهلي - 7 نقاط

2. بيراميدز - 7 نقاط

3. المصري - 7 نقاط

4. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

5. الزمالك - 6 نقاط

6. فاركو - 4 نقاط

7. غزل المحلة -4 نقاط

8. سموحة - 4 نقاط

9. الاسماعيلي - 4 نقاط

10. طلائع الجيش - 4 نقاط

11. سيراميكا كليوباترا - 4 نقاط

12. فيوتشر - 3 نقاط

13. بتروجيت - نقطتين

14. الجونة - نقطتين

15. زد - نقطتين

16. إنبي - نقطة

17. البنك الأهلي - نقطة

18. حرس الحدود - نقطة.

اقرأ أيضًا..

صراع مصري على الحذاء الذهبي الأوروبي.. عمر مرموش في مواجهة محمد صلاح

الدوري الألماني 2024-2025.. عمر مرموش يتصدر جدول ترتيب الهدافين بعد الجولة العاشرة