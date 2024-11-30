ينتظر محبو كرة القدم المصرية، موعد مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي، التي تجمع بينهما في بطولة الدوري المصري بهذا الموسم 2024-2025.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على موعد مع نظيره البنك الأهلي، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري بنسختها الحالية.

ويقدم لكم الموجز في السطور الآتية، موعد مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها، وقائمة المارد الأحمر.

موعد مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي

ويستضيف استاد السلام، مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في رابع جولات دوري نايل، والمقرر لها يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024.

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي.

موعد مباراة الأهلي

القنوات الناقلة مباراة الأهلي والبنك الأهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي، هي فضائية أون تايم سبورت، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري المصري هذا الموسم.

ويأتي تردد قنوات أون تايم سبورت كالآتي:

القمر الصناعي “النايل سات”

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861.

معدل استقطاب القناة: "V".

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6. الجودة: HD.

غياب إمام عاشور والشناوي عن قائمة الأهلي

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، مساء اليوم السبت، عن قائمة الأحمر التي تخوض مباراة البنك الأهلي.

وشهدت القائمة غيابات مثيرة، على رأسهم محمد الشناوي وإمام عاشور، وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة البنك كما يلي.

قائمة الأهلي لمباراة البنك الأهلي في الدوري

في حراسة المرمي: مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، يوسف ايمن، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، ياسر ابراهيم، يحيي عطية الله، كريم الدبيس.

الوسط: اكرم توفيق، بيرسي تاو، رضا سليم، السولية، حسين الشحات، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، عمرالساعي،أحمد نبيل كوكا.

في خط الهجوم: كهربا، سمير محمد.

الجدير بالذكر، أن الأهلي يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز السابع عشر برصيد نقطة وحيدة.

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