أخبار الأهلي.. مصدر يوضح لـ الموجز حقيقة عرض الوداد لضم رضا سليم

كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة الأنباء المترددة عن تلقيه عرضًا من نادي الوداد المغربي للحصول على خدمات الدولي المغربي رضا سليم في الشتاء.

وزعمت تقارير إعلامية في وقت سابق عن تجهيز نادي الوداد المغربي عرضًا مغريًا للحصول على خدمات رضا سليم من صفوف النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط اسم رضا سليم مؤخرًا بالانضمام إلى صفوف الوداد المغربي بعد استبعاده من الحسابات الفنية للسويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ النادي الأهلي.

النادي الأهلي ينفي عرض الوداد لضم رضا سليم

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ " الموجز " أن ما يتردد عن وصول عرضًا رسميًا إلى النادي الأهلي من الوداد المغربي للتعاقد مع رضا سليم ليس له أساس من الصحة.

وأضاف المصدر أن النادي الأهلي يتمسك ببقاء رضا سليم حتى نهاية الموسم الحالي في ظل رغبة السويسري مارسيل كولر بعدم رحيل أي لاعب في الشتاء المقبل.

وأشار المصدر أن المدرب السويسري يرُيد فقط تعزيز بعض المراكز متمسكًا ببقاء اللاعبين داخل قائمة المارد الأحمر في ظل الارتباطات المقبلة لـ النادي الأهلي.

وعلى سياق اخر يستعد فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي لملاقاة نظيره البنك في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري على ملعب " السلام" الدولي.\

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي ضد البنك غدًا الأحد في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة بالمملكة العربية السعودية ضمن مباريات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري المصري.



جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الأهلي ضد البنك



1. النادي الأهلي - 7 نقاط

2. بيراميدز - 7 نقاط

3. المصري - 7 نقاط

4. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

5. الزمالك - 6 نقاط

6. فاركو - 4 نقاط

7. غزل المحلة -4 نقاط

8. سموحة - 4 نقاط

9. الاسماعيلي - 4 نقاط

10. طلائع الجيش - 4 نقاط

11. سيراميكا كليوباترا - 4 نقاط

12. فيوتشر - 3 نقاط

13. بتروجيت - نقطتين

14. الجونة - نقطتين

15. زد - نقطتين

16. إنبي - نقطة

17. البنك الأهلي - نقطة

18. حرس الحدود - نقطة.

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