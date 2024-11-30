كولر يستقر على بديل وسام أبو علي مع النادي الأهلي ضد البنك

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي على مهاجم المارد الأحمر خلال المواجهة المرتقبة ضد البنك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

ويستضيف ملعب " السلام" مواجهة فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي أمام منافسه نادي البنك الأهلي غدًا الأحد الأول من ديسمبر المقبل ضمن مباريات الجولة الـ4 من بطولة الدوري المصري.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أمام منافسه البنك الأهلي غدًا في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة بالمملكة العربية السعودية.

ويفقد النادي الأهلي خدمات اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم القلعة الحمراء وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها بمشط القدم خلال مشاركته مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

كولر يدفع بـ كهربا مع النادي الأهلي ضد البنك

وعلم " الموجز " أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي قد استقر على الدفع بـ محمود عبد المنعم كهربا في مركز المهاجم الصريح بديلًا لـ وسام أبو علي ضد البنك.

ويرى المدرب السويسري أن كهربا قد استعاد بريقه نوعًا ما مع النادي الأهلي بعد إحرازه هدفين في اللقاء الماضي أمام أسيك أبيدجان وظهوره بمستوى مميز.

محمود كهربا- النادي الأهلي

وجاءت ملامح قائمة النادي الأهلي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، وكريم الدبيس، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وخالد عبدالفتاح، وعمر كمال عبدالواحد، وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية، وعمر الساعي، ومروان عطية، وأحمد نبيل كوكا، وأفشة، وكريم نيدفيد.

خط الهجوم: حسين الشحات، وبيرسي تاو، ورضا سليم، وكهربا، وسمير محمد.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الأهلي ضد البنك

1. النادي الأهلي - 7 نقاط

2. بيراميدز - 7 نقاط

3. المصري - 7 نقاط

4. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

5. الزمالك - 6 نقاط

6. فاركو - 4 نقاط

7. غزل المحلة -4 نقاط

8. سموحة - 4 نقاط

9. الاسماعيلي - 4 نقاط

10. طلائع الجيش - 4 نقاط

11. سيراميكا كليوباترا - 4 نقاط

12. فيوتشر - 3 نقاط

13. بتروجيت - نقطتين

14. الجونة - نقطتين

15. زد - نقطتين

16. إنبي - نقطة

17. البنك الأهلي - نقطة

18. حرس الحدود - نقطة.

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