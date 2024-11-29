تعليق ناري من شوبير علي انتقال مصطفي من الأهلي إلي الزمالك

أكد الإعلامي أحمد شوبير كابتن النادي الأهلي الأسبق أنه يفضل اعتزال الإعلام على إمكانية انتقال نجله مصطفى شوبير لحراسة عرين نادي الزمالك.

وعلق أحمد شوبير خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج حبر سري الاختيار بين اعتزال الإعلام ولعب مصطفي شوبير للزمالك قائلا: “ أنا اعتزل واعتزل واعتزل.. أنا أحب مصطفى يفضل لاعب الأهلي وكابتن الأهلي ونجم الأهلي إلا إذا احترف بره.. مع كامل احترامي لنادي الزمالك.. اعتزل الإعلام عن إنه يروح للزمالك إلا إذا الأهلي مشاه هو هيختار بقى ومصطفى أهلاوي عنيف يعني فاحترامنا للزمالك ملوش حدود .. بس الواحد لما يكون أهلاوي أهلاوي يكون صعب جدا".

الأهلي ضد البنك الأهلي

من ناحية أخري يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره البنك الأهلي، بعد غد الأحد في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري هذا الموسم 2024-2025.

وتقرر موعد المباراة الأهلي في تمام الساعة الخامسة مساء الأحد 1 ديسمبر المقبل بتوقيت والقاهرة، وعند السادسة بتوقيت مكة المكرمة. ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط بينما يحتل البنك الأهلي المركز الـ 17 برصيد نقطة واحدة.

مصطفي شوبير

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد البنك الأهلي

تستطيع متابعة مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساءً الأحد المقبل، عبر شاشة ontime sports، وتحديدًا عبر قناة ontime sports 1، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري المصري هذا الموسم 2024-2025.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مبارايات الجولة الرابعة

يرصد الموجز، جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق مبارايات الجولة الرابعة ويأتي كالأتي..

1. النادي الأهلي - 7 نقاط

2. بيراميدز - 7 نقاط

3. المصري - 7 نقاط

4. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

5. الزمالك - 6 نقاط

6. فاركو - 4 نقاط

7. غزل المحلة -4 نقاط

8. سموحة - 4 نقاط

9. الاسماعيلي - 4 نقاط

10. طلائع الجيش - 4 نقاط

11. سيراميكا كليوباترا - 4 نقاط

12. فيوتشر - 3 نقاط

13. بتروجيت - نقطتين

14. الجونة - نقطتين

15. زد - نقطتين

16. إنبي - نقطة

17. البنك الأهلي - نقطة

18. حرس الحدود - نقطة.

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