غدا.. مرتضي منصور يترقب حكم الاستئناف علي تغريمه في سب محمود الخطيب

ضربة تلو الأخري يتلقاها مرتضي منصور، علي يد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، علي مدار الأيام الماضية وغدا سنكون علي موعد مع جولة جديدة من القضايا والأحكام، التي تطارد رئيس الزمالك السابق.

وتنظر محكمة مستأنف العجوزة، غدا السبت 30 نوفمبر الجاري، جلسة النطق بالحكم في الاستئناف المقدم من مرتضي منصور، علي حكم تغريمه 3000 جنيه وإلزامه بدفع 1 جنيه تعويضًا مدنيًا في وقائع سب وقذف كابتن محمود الخطيب وممدوح عباس ووليد العطار وهشام نصر وهاني العتال وهشام حطب.

حيثيات الحكم علي مرتضي منصور

أسندت النيابة إلى المتهم "مرتضى أحمد محمد منصور" أنه بتاريخ ۲۰۲۳/۲/۳ بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة، قذف في حق المجنى عليه محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي علنا بأنه أسند إليه حال ظهوره بمؤتمر صحفي أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه قانونًا أو احتقاره عند أهل وطنه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء في الحيثيات أن مرتضى منصور سب المجني عليه محمد عثمان بإحدى الطرق العلانية بأن وجه إليه الألفاظ التي من شأنها أن تخدش الشرف والاعتبار وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت النيابة العامة عقاب مرتضي منصور وفقا لنصوص المواد ۳/۱۷۱، ۱/۳۰۲، ۱/۳۰۳، ٣٠٦ من قانون العقوبات.

لعنة الخطيب تطارد مرتضي منصور

ليس هذا هو الحكم الأول الذي صدر بحق مرتضي منصور فقد شهدت الأيام الأخيرة صدور عدة أحكام لصالح محمود الخطيب في قضايا السب والقذف يرصدها لكم الموجز فقد قضت الدائرة السادسة المدنية بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار عمر محسن عبد الحميد عوضين، بإلزام مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بدفع تعويض قدره مليون جنيه لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بسبب الأضرار المادية والأدبية جراء فعله بالجنحة رقم 83 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية.

محمود الخطيب

تغريم مرتضي منصور 500 ألف جنيه لصالح الخطيب

كما قضت الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد طوسون، خلال الفترة الماضية بإلزام مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بدفع تعويض قدره 500 ألف جنيه لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

ولم تكتب بعد كلمة النهاية لقضايا محمود الخطيب ومرتضي منصور فقد أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، في وقت سابق 8 دعاوى سب وقذف ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق لجلسة 5 ديسمبر المقبل.

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