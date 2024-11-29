8 من الأهلي.. 17 لاعبًا في الدوري المصري تنتهي عقودهم في يناير

أخبار الأهلي.. ينتهى عقد 17 لاعبًا من نجوم الدوري المصري في شهر يناير المقبل، ويحق لهؤلاء اللاعبين الرحيل بالمجان في حال لم يتم التجديد لهم، من بينهم 8 من القلعة الحمراء.

ويرصد لكم الموجز فيما يلي، أسماء أبرز النجوم التي تنتهي عقودهم في يناير المقبل، في النادي الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى لاعبي بيراميدز.

لاعبين تنتهي عقودهم في الأهلي بيناير

ينتهي عقد 8 لاعبين من النادي الأهلي في شهر يناير القادم وهم..

علي معلول

محمد الشناوي

أكرم توفيق

ياسر إبراهيم

بيرسي تاو

رامي ربيعة

عمرو السولية

حمزة علاء

وذكر أن بيرسي تاو وعلي معلول اقترب رحيلهم عن الأهلي، بسبب رغبة النادي في عدم التجديد لهم.

4 لاعبين تنتهي عقودهم في يناير بنادي الزمالك

أحمد مصطفى زيزو

حمزة المثلوثي

عبدالله السعيد

سيف الجزيري

5 لاعبين من بيراميدز تنتهي عقودهم في يناير

محمد الشيبي

وليد الكارتي

مصطفى فتحي

شريف إكرامي

بلاتي توريه

مواعيد مباريات الأهلي القادم حتى شهر يناير

ويأتي جدول مواعيد مباريات الأهلي القادمة في الدوري المصري كالآتي..

البنك الأهلي ضد الأهلي - الأحد 1 ديسمبر - 8:00 مساءً

. سموحة ضد الأهلي - الأحد 22 ديسمبر - 8:00 مساءً.

المصري ضد الأهلي - الخميس 26 ديسمبر - 8:00 مساءً.

إنبي ضد الأهلي - الإثنين - 30 ديسمبر - 8:00 مساءً.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة في الدوري المصري

-غزل المحلة ضد الزمالك - الإثنين 2 ديسمبر - 8:00 مساءً.

-الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا - الخميس 19 ديسمبر - 8:00 مساءً.

- طلائع الجيش ضد الزمالك - الثلاثاء 24 ديسمبر - 8:00 مساءً.

-الزمالك ضد الاتحاد السكندري - الأحد 29 ديسمبر - 8:00 مساءً.

الجدير بالذكر، أن الأهلي يتحتل صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط، ويأتي بيراميدز في الوصافة بـ 7 نقاط، بينما يقع الزمالك في المركز الخامس برصيد 6 نقاط.

اقرأ أيضًا:

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد بورسيا دورتموند في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

مباراة برشلونة ضد لاس بالماس.. الموعد والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة