اعتذار وحسم الرحيل.. بيان ناري من إمام عاشور بعد أزمته في الأهلي

أصدر إمام عاشور نجم النادي الأهلي، بيان ناري مساء اليوم الجمعة، يعتذر من خلال عما بدى منه في أزمته الأخيرة بالقلعة الحمراء، ويحسم أنباء رحيله، ويرصد لكم الموجز تفاصيله فيما يلي.

افتعل إمام عاشور أزمة داخل النادي الأهلي بين زملائه في الفريق وتحديدًا مع قائد الأحمر محمد الشناوي، شهدت جدل واسع خلال الساعات الماضية على الساحة الكروية.

وقام محمد رمضان المدير الرياضي في النادي الأهلي، بتوقيع غرامة مالية على إمام عاشور قدرها مليون جنيهًا، بعد هذه الأزمة، وتصاعدت الأمور حتى تردد بأن اللاعب اقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء، بعد أزماته المتتالية.

أول تعليق من إمام عاشور بعد أزمته الأخيرة في الأهلي

ورد إمام عاشور على هذه الأنباء المستثارة، من خلال بيان، نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب إمام عاشورفي بيانه: “أولًا كل الاحترام والتقدير لزمايلي ولكل منظومة الفريق من الكبير للصغير، وأنا بعتذر عن أي خطأ زعل حد مني، ومتقبل للعقوبة وده شيء طبيعي”.

وتابع: لأن الفرق كبير أوي بين هنا وأي حتة تانية، للأسف فاكرين بالفبركة على السوشيال والتصريحات الكذب على لسان أخويا ممكن يأثروا على علاقتي بالأهلي وجمهوره.. ده مش هيحصل".

وأتم: “أنا فخور بالأهلي وممتن جدًّا بدعم ومساندة جمهور الأهلي أعظم جمهور في الكون، وبإذن الله طموحاتي وأحلامي هتتحقق هنا في الأهلي”.

تعليق إمام عاشور

إمام عاشور يتدرب منفردًا في الأهلي

خاض أمام عاشور مرانًا مُنفردًا عصر اليوم الجمعة، على ملعب التتش تنفيدًا لعقوبة الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولرالذي قام باستبعاده من التدريبات الجماعية بعد أزمته الأخيرة.

وعلى الرغم من أن فريق الأهلي، حصل على راحة من التدريبات أمس، إلا أن إمام عاشور تمرن مُنفردًا، تحت إشراف كارلوس بيرنيجر مساعد كولر والذي يتابع تدريبات المُستبعدين من المباريات ولاعبي الدكة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع البنك الأهلي في المباراة القادمة له في بطولة الدوري المصري، والمقرر خوضها مساء يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024.

اقرأ أيضاً:

مباراة برشلونة ضد لاس بالماس.. الموعد والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

قرار مفاجئ بشأن مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري المصري