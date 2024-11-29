ضربة لـ إمام عاشور.. غرامة جديدة تصدم نجم الأهلي بعد المليون جنيه

بات إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أعتاب غرامة جديدة في الساعات القليلة المقبلة، بعدما تلقى ضربة قوية من محمد رمضان المدير الرياضي للقلعة الحمراء بالأمس.

غرامة إمام عاشور ومشاجرته مع محمد الشناوي

وأعلن النادي الأهلي بالأمس، توقيع غرامة مليون جنيه على إمام عاشور، على خلفية مشاجرته مع محمد الشناوي، عقب اعتراضه على قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني بعدم مشاركته في مباراة الأهلي الأخيرة ضد استاد ابيدجان في دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يصدم إمام عاشور بعد المليون جنيه

وعلم الموجز من مصادره أن إمام عاشور في ورطة جديدة، وسيتلقى صدمة في الساعات القليلة المقبلة.

وسخر إمام عاشور من محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، بعدما نشر صورة مسيئة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، وكتب أحد المعجبين عليها: “كرهني في الشهر الكريم”، قبل أن يقوم بحذفها بعدها.

غرامة جديدة على إمام عاشور

وأوضح مصدر لـ “الموجز”، أن الأهلي بصدد اتخاذ قرار جديد بتغريم إمام عاشور في الفترة المقبلة، ولكن سيخضع اللاعب للتحقيق أولًا، وعرض تقديم الاعتذار للجهاز الفني وزميله محمد الشناوي قائد الفريق، وكذلك محمد رمضان المدير الرياضي.

وحال أعلن اللاعب تقبله للعقوبة والإيقاف سيتم عودته للتدريبات الجماعية من جديد ولكن لن يتم إزالة الغرامة.

إمام عاشور - النادي الأهلي

وبعد دخوله غرفة خلع الملابس اشتبك إمام عاشور كلاميًا مع محمد الشناوي قائد الفريق، والذي طالبه بالهدوء وعدم الاعتراض على قرارات المدير الفني، وإنهاء الأمر لحين عودة الفريق للتدريبات على ملعبه ثم مناقشة الأمر.

وتسبب حديث الشناوي في إثارة غضب إمام عاشور الذي انفعل على قائد الأهلي، ليقرر محمد رمضان المدير الرياضي توقيع عقوبة صارمة وغرامة مليون جنيه، وإيقافه عن التدريبات الجماعية.

رد فعل محمد الشناوي بعد واقعة إمام عاشور

وقام محمد الشناوي بإلغاء متابعة إمام عاشور على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ليشير لاشتعال الأزمة بين الطرفين، واحتمالية وجود تطورات في الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

الاتحاد السكندري يتوج بالسوبر المصري للسلة بالفوز علي الأهلي 87-84

الأهلي لا يرحم.. إمام عاشور تحت وطأة العقوبات بعد كهربا والشحات