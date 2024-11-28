رابطة الأندية تعلن تأجيل مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية، عن تغيير موعد مباراة الأهلي أمام سموحة، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وجاء تغيير موعد مباراة الأهلي وسموحة في الجولة الخامسة، بعد قرار الاتحاد الإفريقي بتغيير موعد مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم"كاف" أعلن عبر موقعه الرسمي، عن إقامة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر المقبل، على ستاد القاهرة الدولي في تمام السادسة مساءً.

موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

قررت رابطة الأندية المصرية، أن يكون موعد مباراة الأهلي وسموحة، يوم 7 يناير 2025، في تمام الخامسة مساءً على ملعب استاد القاهرة، من مسابقة الدوري المصري، وبالتالي تم تغير موعد مباراة سموحة أمام مودرن سبورت لتقام يوم 12 يناير في تمام الخامسة مساءً على ملعب استاد القاهرة.

مواعيد مباريات الأهلي المقبلة في جميع المسابقات

البنك الأهلي ضد الأهلي - (الأحد 1 ديسمبر 2024 - الساعة 5:00 مساءً - استاد القاهرة الدولي)

الأهلي ضد أورلاندو بايرتس - (السبت 7 ديسمبر 2024 - الساعة 3:00 مساءً).

الأهلي ضد باتشوكا المكسيكي أو بطل أمريكا الجنوبية - (السبت 14 ديسمبر 2024 - الساعة 6:00 مساءً - استاد 974 “الدوحة – قطر”)

شباب بلوزداد ضد الأهلي - (الأحد 22 ديسمبر 2024 - الساعة 8:00 مساءً - استاد القاهرة الدولي).

المصري ضد الأهلي - (الخميس 26 ديسمبر 2024 - الساعة 8:00 مساءً - ملعب برج العرب).

إنبي ضد الأهلي - (الإثنين 30 ديسمبر 2024 - الساعة 5:00 مساءً - ملعب المقاولون العرب).

الأهلي ضد الجونة - (الثلاثاء 14 يناير 2025 - الساعة 8:00 مساءً - استاد القاهرة الدولي).

فاركو ضد الأهلي - (الأربعاء 22 يناير 2025 - الساعة 5:00 مساءً - ملعب برج العرب).

الأهلي ضد بيراميدز - (الأحد 26 يناير 2025 - الساعة 8:00 مساءً - استاد القاهرة الدولي).

مودرن سبورت ضد الأهلي - (الأحد 2 فبراير 2025 - الساعة 8:00 مساءً - استاد القاهرة الدولي).

الأهلي ضد بتروجيت - (الخميس 6 فبراير 2025 - الساعة 8:00 مساءً - استاد القاهرة الدولي).

الأهلي ضد غزل المحلة - (الثلاثاء 11 فبراير 2025 - الساعة 8:00 مساءً - استاد القاهرة الدولي).

الإسماعيلي ضد الأهلي - (الأحد 16 فبراير 2025 - الساعة 8:00 مساءً - ملعب برج العرب).

الأهلي ضد الزمالك - (السبت 22 فبراير 2025 - الساعة 8:00 مساءً - استاد القاهرة الدولي).

حرس الحدود ضد الأهلي - (الأربعاء 26 فبراير 2025 - الساعة 8:00 مساءً - ملعب برج العرب).

الأهلي ضد طلائع الجيش - (الإثنين 3 مارس 2025 - الساعة 9:00 مساءً - استاد القاهرة الدولي).

أورلاندو بيراتس ضد الأهلي - (السبت 7 ديسمبر 2024 - ملعب أورلاندو).

الأهلي ضد سموحة - ( يوم 7 يناير 2025 - الساعة 5:00 مساءً - استاد القاهرة الدولي).

الأهلي ضد أورلاندو بيراتس - (السبت 17 يناير 2025 - الساعة 8:00 مساءً - استاد القاهرة الدولي).

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