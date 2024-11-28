الأهلي لا يرحم.. إمام عاشور تحت وطأة العقوبات بعد كهربا والشحات

أعلن النادي الأهلي منذ قليل، توقيع عقوبة مالية ضخمة على إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأحمر، بسبب ما بدر منه بعد مباراة استاد أبيدجان في بطولة دوري أبطال إفريقيا. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وحقق الأهلي، الفوز على استاد أبيدجان الإيفواري، بنتيجة 4-2، في لقاء أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2024-2025.

وتعد عقوبة إمام عاشور، إضافة جديدة لسلسلة العقوبات القوية التي فرضها النادي الأهلي على لاعبيه في الفترة الأخيرة، حيث سبق وأن تعرض كل من محمود كهربا وحسين الشحات وصالح جمعة لعقوبات مماثلة بسبب تصرفات غير لائقة أو عدم الالتزام بالأنظمة الداخلية.

وكانت العقوبة التي فرضت على إمام عاشور بعد المشادة مع قائد الفريق محمد الشناوي، عقب اعتراض عاشور على عدم مشاركته في مباراة استاد أبيدجان، وتركه المحاضرة عقب نهاية المباراة.

وقرر محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، القائم بأعمال مدير الكرة، توقيع عقوبة مالية على إمام عاشور قدرها مليون جنيه.

عقوبة إمام عاشور تضاف إلى سلسلة عقوبات الأهلي.. كهربا والشحات وجمعة أبرزهم

وتعد هذه العقوبة من بين أكبر العقوبات في تاريخ النادي الأهلي التي وقعها على لاعبيه، حيث سبق وأعلن الأهلي تغريم محمود عبد المنعم "كهربا" مرتين بمليون جنيه.

عقوبات محمود كهربا

المرة الأولى (2020): تم تغريمه مليون جنيه بسبب تصرف غير لائق مع محمد الشناوي، قائد فريق الأهلي.

وكان الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أعلن أن كهربا غادر مقر النادي متجهًا إلى منزله بعد المران، قبل أن يعود إلى القلعة الحمراء في الجزيرة مجددًا، للاعتذار لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ولمحمد الشناوي حارس المرمى في وجود وليد سليمان.

المرة الثانية (أكتوبر الماضي): تم تغريمه مليون جنيه بسبب تصرفه بعد مباراة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وفرضت العقوبة على كهربا بعد رفضه مصافحة كولر في غرفة الملابس عقب المباراة، احتجاجًا على عدم مشاركته في قاء سيراميكا كليوباترا، هذا التصرف أغضب المدرب السويسري، ما دفع محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي، للتدخل، ودار حديث بين كهربا والمدرب والمدير الرياضي بنبرة مرتفعة، ما أدى إلى معاقبته بشكل فوري.

عقوبات حسين الشحات وصالح جمعة

حسين الشحات: تم تغريمه نصف مليون جنيه بعد تصرفات غير أخلاقية عقب مباراة بيراميدز في الدوري المصري.

وجاءت عقوبة حسين الشحات، بعدما تعدى على محمد الشيبي بـ"الصفع"، إلا أن لاعب الأهلي حرص سريعًا على الاعتذار لما بدر منه في حضور هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز.

صالح جمعة: تم تغريمه نصف مليون جنيه بسبب عدم التزامه في التدريبات وغيبته دون إذن مسبق.

كانت إدارة النادي الأهلي قررت، توقيع غرامة مالية قدرها نصف مليون جنية، بسبب تكرار أخطاء اللاعب وعدم التزامه بالتعليمات خارج الملعب، فضلاً عن ظهوره في أماكن لا يجب تواجده فيها لساعات متأخرة من الليل.

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