النادي الأهلي يدرس الانسحاب من بطولة محلية جديدة.. كواليس مثيرة

يدرس النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الانسحاب من بطولة محلية جديدة خلال الفترة المقبلة بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر.

وتوجه السويسري مارسيل كولر المدير الفريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي بطلب إلى إدارة القلعة الحمراء للانسحاب من بطولة محلية جديدة نظرًا لتلاحم اللقاءات في الفترة الحالية.

وبدأ النادي الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري هذا الموسم بفوز عريض على منافسه سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

وحقق النادي الأهلي الفوز على منافسه زد في الجولة الثانية من ذات المسابقة قبل أن يتعادل في لقائه الأخير ضد الاتحاد السكندري بهدف لمثله.

الأهلي يبحث الانسحاب من بطولة رابطة الأندية

وعلم " الموجز" أن النادي الأهلي يبحث الانسحاب بشدة من بطولة كأس الرابطة المحترفة نظرًا لتعارض مواعيدها مع مشاركته في كأس إنتركونتيننتال التي تقام في قطر بداية من يوم 14 من شهر ديسمبر المقبل.

وحددت رابطة الأندية يوم 10 ديسمبر لمواجهة الأهلي وإنبي في كأس الرابطة، وهو ما يتعارض مع مواعيد المارد الأحمر.

النادي الأهلي

وشدد المصدر أن النادي الأهلي لديه لقاء يوم 7 ديسمبر أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في ملعب الأخير خيث يدرس العودة يوم 8 للاستعداد لمواجهة طل الأمريكيتين على كأس التحدي يوم 14 الأمر الذي يجعل سافر لقطر يوم 10 على الأقل.

وحقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الفوز في مباراته الأخيرة ضد أسيك أبيدجان بأربعة أهداف مقابل هدفين في لقاء الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.



جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

1. النادي الأهلي - 7 نقاط

2. بيراميدز - 7 نقاط

3. المصري - 7 نقاط

4. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

5. الزمالك - 6 نقاط

6. فاركو - 4 نقاط

7. غزل المحلة -4 نقاط

8. سموحة - 4 نقاط

9. الاسماعيلي - 4 نقاط

10. طلائع الجيش - 4 نقاط

11. سيراميكا كليوباترا - 4 نقاط

12. فيوتشر - 3 نقاط

13. بتروجيت - نقطتين

14. الجونة - نقطتين

15. زد - نقطتين

16. إنبي - نقطة

17. البنك الأهلي - نقطة

18. حرس الحدود - نقطة.

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