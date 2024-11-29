مع انطلاق الجولة الـ 12.. الاتحاد يواصل تصدره في جدول ترتيب الدوري السعودي

انطلقت مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي، مساء أمس الخميس، حيث شهدت عدة مواجهات، أبرزها الأخدود والخلود، والفتح ضد الرياض. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويتصدر الاتحاد، جدول ترتيب الدوري السعودي، بعدما نجح في استغلال خسارة الهلال أمام الخليج، ليتصدر دوري روشن بـ30 نقطة عقب فوزه على الفتح.

نتائج مباريات يوم الخميس في الدوري السعودي

الفتح - الرياض

فاز فريق الرياض، على الفتح بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأحساء، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي.

الفتح والرياض

الأخدود - الخلود

نجح فريق الخلود، في استعادة الانتصارات، والتي غابت عنه في المراحل السبعة الأخيرة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، وحقق الخلود فوزًا ثمينًا ومتأخرًا، بنتيجة 2-1 على مضيفه الأخدود، ضمن منافسات المرحلة الثانية عشر.

الفيحاء - العروبة

حقق فريق العروبة، الفوز على حساب الفيحاء، بنتيجة هدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الملك سلمان، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

مواعيد مباريات الجمعة 29 نوفمبر 2024

القادسية - الخليج (4:25 عصرًا)

النصر - ضمك (4:40 عصرًا)

الأهلي - الوحدة (7:00 مساءً)

مواعيد مباريات السبت 30 نوفمبر 2024

الرائد - التعاون (3:20 عصرًا)

الاتفاق - الاتحاد (4:25 عصرًا)

الشباب - الهلال (7:00 مساءً)

جدول ترتيب الدوري السعودي 2025

الاتحاد - (المباريات: 11 - الأهداف: 26 - النقاط: 30) الهلال - (المباريات: 11 - الأهداف: 29 - النقاط: 28) النصر - (المباريات: 11 - الأهداف: 22 - النقاط: 22) الشباب - (المباريات: 11 - الأهداف: 15 - النقاط: 22) القادسية - (المباريات: 11 - الأهداف: 15 - النقاط: 22) الخليج - (المباريات: 11 - الأهداف: 15 - النقاط: 19) الرياض - (المباريات: 12 - الأهداف: 15 - النقاط: 18) الأهلي السعودي - (المباريات: 11 - الأهداف: 15 - النقاط: 17) التعاون - (المباريات: 11 - الأهداف: 11 - النقاط: 15 الرائد - (المباريات: 11 - الأهداف: 16 - النقاط: 14) ضمك - (المباريات: 11 - الأهداف: 18 - النقاط: 14) العروبـة - (المباريات: 12 - الأهداف: 11 - النقاط: 13) الاتفاق - (المباريات: 11 - الأهداف: 9 - النقاط: 12) الخلود - (المباريات: 12 - الأهداف: 15 - النقاط: 10) أخدود - (المباريات: 12 - الأهداف: 13 - النقاط: 9) الوحدة - (المباريات: 11 - الأهداف: 15 - النقاط: 9) الفيحاء - (المباريات: 12 - الأهداف: 7 - النقاط: 7) الفاتح - (المباريات: 12 - الأهداف: 9 - النقاط: 5)

إقرأ أيضًا: