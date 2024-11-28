مواعيد مباريات الجولة الـ 15 بـ الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تترقب جماهير الكرة حول العالم عودة مباريات الدوري الإسباني مع انطلاق مباريات الجولة الـ 15 مساء غد الجمعة بمباراة ريال مايوركا ضد فالنسيا المقررة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

تشهد الجولة الـ 15 لبطولة الدوري الإسباني عدد من المواجهات الساخنة في ظل الصراع الشرس علي صدارة الدوري الإسباني، ويأتي في مقدمتها، مباراة ريال مدريد ضد خيتافي، ومباراة برشلونة ضد لاس بالماس عصر بعد غد السبت.

مواعيد مباريات الجولة الـ 15 لبطولة الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تنطلق مباريات الجولة الـ 15 لبطولة الدوري الإٍسباني مساء غد الجمعة وتستمر حتي الاثنين 4 دسمبر المقبل وتأتي كالأتي..

مباريات الجمعة 29 نوفمبر الجاري

ريال مايوركا ضد فالنسيا - 10 مساء - beIN SPORTS HD 3

مباريات السبت 30 نوفمبر الجاري

برشلونة ضد لا بالماس - 3 عصرا - beIN SPORTS HD 1

ألافيس ضد ليجانيس - 5:15 مساء - beIN SPORTS HD 3

إسبانيول ضد سيلتافيجو -7:30 مساء - beIN SPORTS HD 3

بلد الوليد ضد أتلتيكومدريد - 10 مساء - beIN SPORTS HD 3

مباريات الأحد 1 ديسمبر المقبل

فياريال ضد جيرونا - 3 عصرا - beIN SPORTS HD 3

ريال مدريد ضد خيتافي - 5:15 مساء- beIN SPORTS HD 3

رايو فاييكانو ضد أتلتيك بلباو - 7:30 مساء- beIN SPORTS HD 3

ريال سوسيداد ضد ريال بيتيس - 10 مساء - beIN SPORTS HD 3

مباريات الاثنين 2 ديسمبر المقبل

إشبيلية ضد أوساسونا - 10 مساء -beIN SPORTS HD 3

ريال مدريد

ترتيب الدوري الإسباني

ويستعرض لكم الموجز جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق الجولة الـ 15و يأتي على النحو التالي:

1- برشلونة 34 نقطة

2- ريال مدريد 30 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 29 نقطة

4- فياريال 25 نقطة

5- أتلتيك بيلباو 23 نقطة

6- أوساسونا 22 نقطة

7- جيرونا 21 نقطة

8- ريال مايوركا 21 نقطة

9- ريال بيتيس 20 نقطة

10- ريال سوسييداد 18 نقطة

11- سيلتا فيجو 18 نقطة

12- إشبيلية 18 نقطة

13- رايو فاليكانو 16 نقطة

14- ليجانيس 14 نقطة

15- خيتافي 13 نقطة

16- ديبورتيفو ألافيس 13 نقطة

17- لاس بالماس 12 نقطة

18- فالنسيا 10 نقاط

19- إسبانيول 10 نقاط

20- بلد الوليد 9 نقاط

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