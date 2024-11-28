موعد مباراة الأهلي والوحدة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب الأمير عبدالله الفيصل، مباراة أهلي جدة والوحدة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2024-2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

موعد مباراة الأهلي والوحدة في الدوري السعودي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، نظيره الوحدة، غدًا الجمعة 29 نوفمبر 2024، في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي.

ويسعى الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي، في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل مواصلة مشواره بقوة في المنافسة ضمن فرق المقدمة في الدوري السعودي.

ويتواجد فريق الأهلي، في المركز السابع من جدول ترتيب دوري روشن، برصيد 17 نقطة، بينما يقع الوحدة بالمركز الـ 15 برصيد 9 نقاط.

فريق أهلي جدة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الوحدة في الدوري السعودي

من المتوقع أن يخوض فريق قلعة الكؤوس، مباراة الوحدة بتشكيل كالآتي :-

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: ألكسندر – ديميرال – روجر إيبانيز وسعد بالعبيد.

خط الوسط: علي مجرشي – فرانك كيسيه وجابري فيجا.

خط الهجوم: روبرتو فيرمينو – رياض محرز وفراس البريكان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوحدة في دوري روشن السعودي

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والوحدة على شاشتها.

جدول ترتيب الدوري السعودي

الاتحاد - (المباريات: 11 - الأهداف: 26 - النقاط: 30) الهلال - (المباريات: 11 - الأهداف: 29 - النقاط: 28) النصر - (المباريات: 11 - الأهداف: 22 - النقاط: 22) الشباب - (المباريات: 11 - الأهداف: 15 - النقاط: 22) القادسية - (المباريات: 11 - الأهداف: 15 - النقاط: 22) الخليج - (المباريات: 11 - الأهداف: 15 - النقاط: 19) الأهلي السعودي - (المباريات: 11 - الأهداف: 15 - النقاط: 17) التعاون - (المباريات: 11 - الأهداف: 11 - النقاط: 15) الرياض - (المباريات: 11 - الأهداف: 13 - النقاط: 15) الرائد - (المباريات: 11 - الأهداف: 16 - النقاط: 14) ضمك - (المباريات: 11 - الأهداف: 18 - النقاط: 14) الاتفاق - (المباريات: 11 - الأهداف: 9 - النقاط: 12) العروبة - (المباريات: 12 - الأهداف: 10 - النقاط: 11) الأخدود - (المباريات: 11 - الأهداف: 12 - النقاط: 9) الوحدة - (المباريات: 11 - الأهداف: 15 - النقاط: 9) الفيحاء - (المباريات: 12 - الأهداف: 7 - النقاط: 8) الخلود - (المباريات: 11 - الأهداف: 13 - النقاط: 7) الفتح - (المباريات: 11 - الأهداف: 8 - النقاط: 5)

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