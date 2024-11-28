تطور جديد بشأن مستقبل نيمار جونيور دا سيلفا مع الهلال السعودي

كشفت تقارير إعلامية عن تطور ملحوظ في مستقبل النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا مع نادي الهلال السعودي، في ضوء تقارير أشارت إلى احتمال مغادرته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقد تم ربط اللاعب نيمار جونيور دا سيلفا بإمكانية مغادرة وشيكة في الشتاء المقبل 2025، لكن تصريحات حديثة صدرت عن والد اللاعب ووكيل أعماله، نفت هذا الأمر.

انضم نيمار إلى الهلال السعودي في بداية الموسم الحالي 2023-24 قادماً من باريس سان جيرمان في صفقة قياسية، ولكن الإصابات أثرت سلباً على مسيرته في الملاعب السعودية.

ظهر نيمار جونيور في خمس مباريات فقط الموسم الماضي بسبب إصابة في الرباط الصليبي، وفي الموسم الحالي، لعب مباراتين بسبب إصابة جديدة في عضلات الفخذ الخلفية، بينما ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم.

مصير نيمار جونيور دا سيلفا من الرحيل عن الهلال السعودي

وفقاً للصحفي الرياضي حماد السويلحي، في فيديو متداول على منصة "X"، فمن المرجح أن يستمر نيمار جونيور دا سيلفا مع الهلال في فترة الانتقالات الشتوية، ولكنه سيبقى ضمن القائمة الآسيوية فقط دون أن يُسجل في قائمة الفريق بدوري روشن كما هو الحال حالياً.

نيمار جونيور دا سيلفا

ربطت التقارير الصحفية نيمار جونيور دا سيلفا أيضاً بإمكانية العودة إلى فريقه الطفولي، سانتوس البرازيلي، أو الانضمام إلى إنتر ميامي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وفقًا لما علمه “ الموجز ”

لكن والد نيمار جونيور دا سيلفا صرح في تصريحات له خلال بودكاست "راوندكاست": "لقد شهدنا تكهنات مؤخرًا، وأعلم أن السوق ينتظر كيف سيعود نيمار، لكنه دائماً ما يعود أفضل مما كان. هذه المرة لن تكون مختلفة."

تشير التقارير الأخيرة إلى أن نيمار جونيور دا سيلفا بدأ تدريبات الجري، بعد فترة من معاناته من تمزق في عضلة الفخذ الخلفية، حيث أنهى المرحلة الأولى من العلاج وبدأ في تدريبات تقوية التحمل؛ حيث من المتوقع عودته في غضون 2-3 أسابيع.

موعد مباراة الهلال السعودي القادمة

ويستعد فريق الهلال السعودي للمواجهة المرتقبة ضد الشباب في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة دوري دوري روشن للمحترفين.

وستنطلق مواجهة الهلال بقيادة مدربه البرتغالي خورخي جيسوس أمام منافسه الشباب على ملعب “ الجوهرة” يوم السبت 30 نوفمبر الجاري.

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