أرقام هذيلة.. كشف حساب سيف فاروق جعفر مع الزمالك بعد صدمة جوميز

أصبح سيف فاروق جعفر نجم وسط الفريق الكرة الأول بنادي الزمالك حديث الساعة داخل أروقة القلعة البيضاء بعد رغبة جوزيه جوميز في رحيله بالشتاء المقبل.

يعتزم المدير الفني لـ الزمالك جوزيه جوميز تقليص عدد اللاعبين في الفريق، مع التركيز على تشكيلة أساسية محددة.

جوميز يرغب في التخلص من سيف فاروق جعفر

يرغب في التخلص من لاعبين مثل سيف فاروق جعفر ومحمد عاطف ومهاب ياسر بسبب زحام القائمة والتدريبات.

أحمد حسن أكد رفض إدارة الزمالك بيع سيف فاروق جعفر جعفر وعاطف في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، حتى رغم قلة مشاركتهما حيث يبدو أن الفريق في حاجة لهما بسبب نقص التشكيلة.

بالرغم من التقارير التي تشير إلى عدم رغبة جوميز في الاعتماد على جعفر وعاطف بشكل أساسي، قرر تدريبهما ووضعهما على قائمة الانتظار للاستعداد للمشاركة في المباريات المقبلة عند الحاجة.

هذا جاء بسبب الإصابات التي تعاني منها الفريق والتي تسببت في أزمة خلال المباريات الأخيرة.

أرقام مثيرة لـ سيف فاروق جعفر في مسيرته الكروية

ويعرض “ الموجز ” أرقام سيف فاروق جعفر نجم وسط الزمالك في مسيرته داخل عالم المستديرة على النحو التالي:

ولعب سيف فاروق جعفر في مسيرته الكروية 52 مباراة حيث سجل هدفين وصنع مثلهما.

سيف فاروق جعفر

يعتبر سيف فاروق جعفر من ناشئ نادي الزمالك حيث ظهر مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق لـ القلعة البيضاء قبل رحيله مؤخرًا في الصيف قبل الماضي لصفوف بيراميدز.

وعاد سيف فاروق جعفر مجددًا إلى صفوف نادي الزمالك بعد قلة مشاركاته مع الفريق السماوي.

وارتدى سيف فاروق جعفر في مسيرته مع الزمالك 48 مباراة بمختلف البطولات حيث سجل هدفين وصنع هدفين فقط.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك للمواجهة المرتقبة ضد غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري.

وستنطلق مواجهة غزل المحلة أمام الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على ملعب " القاهرة الدولي" في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة نادي الزمالك ضد غزل المحلة



1. الأهلي - 7 نقاط

2. بيراميدز - 7 نقاط

3- المصري - 7 نقاط

4. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

5. الزمالك - 6 نقاط

6. فاركو - 4 نقاط

7. غزل المحلة - 4 نقاط

8. سموحة - 4 نقاط

9. الإسماعيلي - 4 نقاط

10. طلائع الجيش - 4 نقاط

11. سيراميكا كليوباترا -4 نقاط

12.مودرن سبورت- 3 نقاط

13.بتروجت - نقطتان

14. الجونة - نقطتان

15. زد - نقطة

16. إنبي - نقطتان

17. البنك الأهلي - نقطة

18. حرس الحدود - نقطة



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