بطولة الكونفدرالية| الزمالك يعزف سيمفونية الانتصار بثنائية في شباك بلاك بولز

افتتح الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك، مشواره في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية بالفوز على بلاك بولز الموزمبيقي، بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

أهداف مباراة الزمالك وبلاك بولز في الكونفدرالية

وجاء الهدف الأول لفريق الزمالك، عن طريق أحمد عبد الرحيم، في الدقيقة 45، من ركلة حرة بعرضية من عبد الله السعيد إلى داخل منطقة الجزاء، أبعدها دفاع بلاك بولز بشكل خاطيء، لتصل الكرة إلى إيشو المتمركز منتصف منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية سكنت منتصف المرمى.

وفي الشوط الثاني، نجح الزمالك أن يعزز التقدم في الدقيقة 50 من عمر المباراة، بعد تمريرة بالكعب من زيزو وقابلها نبيل عماد دونجا بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، لتهز شباك بلاك بولز.

مباراة الزمالك وبلاك بولز

تشكيل الزمالك أمام بلاك بولز في بطولة الكونفدرالية

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر – أحمد فتوح.

خط الوسط: عبد الله السعيد – دونجا – زيزو.

خط الهجوم: الجزيري – أحمد عبد الرحيم إيشو – مصطفى شلبي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمد صبحي ومحمود حمدي "الونش" ومحمود بنتايج ومصطفى الزناري وأحمد محمود وزياد كمال وكونراد ميشالاك وحسام أشرف وعمر فرج.

غيابات الزمالك لمباراة بلاك بولز

أحمد حمدى.

شيكابالا.

ناصر ماهر.

محمد شحاتة.

محمد السيد.

محمد عبد الشافى بسبب الإصابة.

ناصر منسي بسبب الإيقاف الموقع عليه من قبل الاتحاد الأفريقي بسبب أحداث مباراة السوبر الأفريقي مع زميله الأباتشي.

ويشارك في بطولة الكونفدرالية 2025، 6 فرق عربية، تسعى جميعها لحصد اللقب، ويمتلك 4 منها تاريخًا في التتويج بالبطولة، أبرزها الصفاقسي التونسي، صاحب الرقم القياسي بثلاثة ألقاب، والزمالك ونهضة بركان المغربي، اللذان حققا اللقب مرتين.

وتوج الزمالك بلقب الكونفدرالية للنسخة السابقة، بعدما حقق الفوز على حساب نهضة بركان، بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدًا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.

ترتيب المجموعة الرابعة - كأس الكونفدرالية الأفريقية

المصري - (المباريات: 1 - النقاط: 3). الزمالك - (المباريات: 1 - النقاط: 3). بلاك بولز - (المباريات: 1 - النقاط: 0). إنييمبا - (المباريات: 1 - النقاط: 0).

إقرأ أيضًا: