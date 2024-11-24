بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يغرق في الهزيمة السادسة أمام لوهافر في الدوري الفرنسي

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي نانت، هزيمته السادسة في بطولة الدوري الفرنسي بالموسم الحالي، أمام فريق لوهافر، بهدفين دون رد، على ملعب لا البوجوار، ضمن مباريات الجولة الـ 12 لبطولة الدوري الفرنسي. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

أحداث مباراة نانت ولوهافر في الدوري الفرنسي

أهداف المباراة

جلس مصطفى محمد على مقاعد البدلاء لأول مرة منذ 4 مباريات، قبل أن يشارك كبديل عند الدقيقة 68 بدلًا من بيدرو شيريفيلا الذي بدأ اللقاء أساسيًا.

وسعى مصطفى محمد تسجيل هدف لـ فريق نانت وتعديل النتيجة بعد نزوله في الشوط الثاني، لكن فريقه انتهى به المطاف متلقيًا هزيمة بثنائية دون رد.

وسجل خوسيه كازيمير، هدف التقدم لوهافر، في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف نجورا الهدف الثاني في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، يتواجد فريق نانت في المنطقة الخطرة إذ يحتل المركز الـ 16 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي برصيد 10 نقاط، أما لوهافر رفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الـ 14.

اللاعب مصطفى محمد

شغب جماهيري يوقف مباراة نانت.. 38 دقيقة توقف و128 دقيقة لعب

توقفت سير المباراة عند الدقيقة 23، بسبب شغب الجماهير، بعدما ألقت جماهير نانت كرات التنس والمناديل على اللاعبين وتوقفت المباراة لبضع دقائق ومن ثم عادت من جديد للاستئناف.

وفي الدقيقة 90+2، اقتحمت جماهير نانت الملعب، ليقرر حكم المباراة توقفها وعودة اللاعبين لغرف الملابس حتى يتم إخلاء الملعب من الجماهير وهو ما حدث ليعود ويستكمل الدقيقتين وقت بدل الضائع بعد توقف دام لـ38 دقيقة، إذ استمرت المباراة حتى الدقيقة 128.

الهزيمة السادسة لنانت في الدوري الفرنسي

تلقى نانت خسارته السادسة في الدوري الفرنسي بعد الهزائم أمام:

ستاد ريمس (2-1)

ليون (2-0)

ستراسبورج (3-1)

مارسيليا (2-1)

لانس (3-2)

جدول ترتيب الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان - (المباريات: 12 - الأهداف: 36 - النقاط: 32) موناكو - (المباريات: 12 - الأهداف: 21 - النقاط: 26) مارسيليا - (المباريات: 12 - الأهداف: 27 - النقاط: 23) ليل - (المباريات: 12 - الأهداف: 19 - النقاط: 22) ليون - (المباريات: 12 - الأهداف: 19 - النقاط: 19) أوكسير - (المباريات: 12 - الأهداف: 21 - النقاط: 19) نيس - (المباريات: 12 - الأهداف: 21 - النقاط: 18) ريمس - (المباريات: 12 - الأهداف: 20 - النقاط: 18) لانس - (المباريات: 12 - الأهداف: 13 - النقاط: 17) تولوز - (المباريات: 12 - الأهداف: 13 - النقاط: 15) ستراسبورج - (المباريات: 12 - الأهداف: 20 - النقاط: 14) بريست - (المباريات: 12 - الأهداف: 16 - النقاط: 13) سانت إتيان - (المباريات: 12 - الأهداف: 11 - النقاط: 13) لوهافر - (المباريات: 12 - الأهداف: 10 - النقاط: 12) رين - (المباريات: 12 - الأهداف: 13 - النقاط: 11) نانت - (المباريات: 12 - الأهداف: 14 - النقاط: 10) أنجيه - (المباريات: 12 - الأهداف: 13 - النقاط: 10) مونبلييه - (المباريات: 12 - الأهداف: 11 - النقاط: 7)

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