تعادل سلبي بين الزمالك وبلاك بولز بعد 30 دقيقة بالكونفدرالية الأفريقية

بعد مرور 30 دقيقة من مباراة الزمالك ضد بلاك بولز ، مازال التعادل السلبي سيد الموقف بين الفريقين في المباراة التي تجمعهما حاليا ضمن مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025.

يضغط فريق الزمالك لتحقيق الفوز خلال هذه المواجهة الأفريقية ضد بلاك بولز في بداية رحلته للدفاع عن لقب الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري الذي توج به العام الماضي .

تشكيل الزمالك ضد بلاك بولز

كشف جوزيه جوميز عن تشكيل فريق الزمالك ضد نظيره بلاك بولز وجاء كالأتي..

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح - حسام عبدالمجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط : دونجا - السعيد - إيشو.

خط الهجوم : زيزو - شلبي - سيف الدين الجزيري.

موعد مباراة الزمالك ضد بلاك بولز ب الكونفدرالية الأفريقية

مباراة الزمالك ضد بلاك بولز، تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر2024، ضمن مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات بـ الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد بلاك بولز

يمكنك متابعة مباراة الزمالك ضد بلاك بولز، في الكونفدرالية الأفريقية موسم 2024-2025، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 2.

نادي الزمالك

قائمة غيابات الزمالك ضد بلاك بولز

يرصد لكم الموجز، قائمة اللاعبين الغائبين عن فريق الزمالك ضد بلاك بولز الموزمبيقي وتضم كل من.. ناصر ماهر، محمد شحاتة، محمد السيد، أحمد حمدي للإصابة، كما يغيب محمد عبد الشافي ومحمود حمدي الونش بسبب عدم الجاهزية بعد التعافي من الرباط الصليبي، و شيكابالا وناصر منسي للإيقاف.

الفرق المشاركة بالكونفدرالية الأفريقية 2024-2025

يشارك فريق الزمالك بدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية 2024-2025 وإلي جواره فرق نهضة بركان المغربي، سيمبا التنزاني، اتحاد العاصمة الجزائري، أسيك ميموزا الإيفواري، الملعب المالي، المصري البورسعيدي، الصفاقسي التونسي، إنييمبا النيجيري، جراف السنغالي، لواندا الأنجولي، برافوز الأنجولي، النادي الرياضي القسنطيني الجزائري، أورابا يونايتد البوتسواني، بلاك بولز الموزمبيقي، نادي ستيلان بوش الجنوب إفريقي.

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