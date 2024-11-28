قرار حاسم بشأن مشاركة كريم بنزيما أمام الاتفاق في الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن موقف الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الاتحاد، من المشاركة في مباراة الاتفاق من بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2024-2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويستضيف ملعب "إيجو" مباراة الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الاتحاد، ونظيره الاتفاق، يوم السبت 30 نوفمبر 2024، في الساعة 5:25 بتوقيت القاهرة، و 4:25 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.

موقف بنزيما من المشاركة في مباراة الاتفاق في الدوري السعودي

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن كريم بنزيما، سيكون قادرًا على المشاركة في مباراة الاتحاد ضد الاتفاق بالدوري السعودي بعد تعافيه من الإصابة.

كريم بنزيما - لاعب الاتحاد

وكان نادي الاتحاد، أعلن تعرض كريم بنزيما للإصابه في العضلة الخلفية، وغاب على أثرها عن المباريات الثلاثة الماضية للعميد في الدوري السعودي، حيث لم يشارك أمام الأهلي والعروبة والفتح، وكانت آخر مشاركة له أمام الرياض 24 أكتوبر الأول الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن عبد الإله العمري، واصل برنامجه للتعافي من الإصابة، تمهيدًا لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد أن أنهى برنامجه العلاجي عقب تعرضه لإصابة في العضلة الضامة.

وشارك بنزيما مع فريق الاتحاد، في ثماني مباريات هذا الموسم في الدوري السعودي، وساهم في تسعة أهداف، حيث تمكن من تسجيل 8 أهداف وصنع هدفا وحيدا، بإجمالي دقائق بلغ 720 دقيقة.

واتهمت جماهير الاتحاد، اللاعب بنزيما بالهروب، وذلك بسبب غيابه الدائم عن المباريات الكبرى، حيث غاب بنزيما أيضًا ضد الهلال والنصر والشباب، في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، الموسم الماضي، كما لم يشارك في مباراتي ربع نهائي أبطال آسيا 2023-2024، ضد الهلال أيضًا.

ونجح فريق الاتحاد السعودي، من تحقيق الفوز في آخر خمس مباريات في الدوري تحت قيادة المدرب الفرنسي لوران بلان.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصيف الهلال، حيث تمكن فريق المدرب لوران بلان، من تحقيق الفوز في 10 مباريات فيما تلقى الهزيمة في لقاء واحد فقط.

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