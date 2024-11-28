كلاسيكو الأبطال.. موعد مباراة بايرن ميونخ ودورتموند في الدوري الألماني

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ، مباراة مثيرة أمام نظيره بوروسيا دورتموند، ضمن منافسات الدوري الألماني لهذا الموسم 2024 - 2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

سيحل فريق بايرن ميونخ، ضيفًا ثقيلًا على دورتموند، بملعب سيجنال إيدونا بارك، في المباراة التي سوف تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة 12 من مسابقة الدوري الألماني لهذا الموسم 2024 - 2025.

بايرن ميونخ ودورتموند

موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

يواجه فريق بايرن ميونخ، نظيره بوروسيا دورتموند، يوم السبت 30 نوفمبر 2024، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويسعى البافاري، لتحقيق الفوز من أجل مواصلة الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، وعلى الجانب الآخر يأمل دورتموند في تحقيق الثلاثة نقاط، من أجل الزحف نحو مراكز المقدمة بجدول الترتيب.

تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في جميع البطولات

واجه بايرن ميونخ، نظيره بوروسيا دورتموند، في 135 مواجهة من جميع البطولات، وتفوق الفريق البافاري في 67 مباراة، بينما انتصر دورتموند في 33 لقاء، وانتهت 35 مباراة بالتعادل بين الفريقين، وسجل بايرن 265 هدفًا مقابل 168 هدفًا لدورتموند.

في الدوري الألماني، التقى بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، في 110 مواجهات، حقق بايرن الفوز في 54 مباراة، بينما خرج دورتموند منتصرًا في 26 مباراة، انتهت 30 مواجهة بالتعادل، وسجل بايرن 223 هدفًا مقابل 135 هدفًا لدورتموند.

في آخر 10 مواجهات بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، تفوق فريق بايرن ميونخ، بشكل واضح بفوزه في 8 مباريات، بينما حقق دورتموند الفوز مرة واحدة فقط، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل، سجل بايرن 29 هدفًا خلال هذه الفترة، مقابل 16 هدفًا لدورتموند.

هدافو مواجهات بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند

روبرت ليفاندوفسكي - (الأهداف: 32 - بايرن ميونخ (27) - بوروسيا دورتموند (5)). جيرد مولر - (الأهداف: 15 - بايرن ميونخ). توماس مولر - (الأهداف: 14 - بايرن ميونخ). أرين روبن - (الأهداف: 11 - بايرن ميونخ). هاينز رومينيجه - (الأهداف: 10 - بايرن ميونخ).

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