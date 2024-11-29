موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

تبحث جماهير كرة القدم، عن موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعدما فاز الأحمر على استاد أبيدجان الإيفواري، برباعية مقابل هدفين، في بداية مشواره من دور المجموعات. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، نظيره أورلاندو بايرتس، يوم السبت 7 ديسمبر 2024، في الساعة الثالثة عصرًا، على ملعب أورلاندو، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

فريق النادي الأهلي

ويأتي الأهلي وأورلاندو بايرتس، في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بجانب شباب بلوزداد الجزائري، وستاد أبيدجان الإيفواري.

وفاز أورلاندو بايرتس أمام شباب بلوزداد الجزائري، بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد أورلاندو بايرتس في دوري أبطال إفريقيا

ستقوم قناة بي إن سبورت القطرية الرياضية، بنقل مباراة الأهلي ضد نظيره أورلاندو بايرتس، باعتبارها الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط.

مدرب أورلاندو: الأهلي هو المرشح الأول للتتويج بدوري أبطال إفريقيا

قال جوزيه ريفيرو، المدير الفني لفريق أورلاندو بايرتس ، في تصريحات تصريحات عبر شبكة sabcsport، “أن الأهلي هو المرشح الأول للفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2025”.

وأضاف المدرب الإسباني "سنواجه الأهلي في مباراتنا التالية على أرضنا، وسنحرص على ألا يكون ملعب أورلاندو مكانًا سهلاً لأي فريق في هذه المجموعة".

وتابع "إنها أول تجربة لنا في مرحلة المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا، نواجه خصومًا أقوياء، سنحاول أن نتعامل مع كل مباراة على حدة".

ترتيب مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد انتهاء الجولة الأولى

ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا

1- الهلال السوداني - 3 نقاط.

2- مازيمبي الكونغولي - نقطة فقط.

3- مولودية الجزائر - نقطة فقط.

4- يانج أفريكانز التنزاني - بدون نقاط.

ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا

1- الجيش الملكي - 3 نقاط.

2- مانييما يونيون - نقطة فقط.

3- صن داونز - نقطة فقط.

4- الرجاء المغربي - بدون نقاط.

ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا

1- الأهلي - 3 نقاط.

2- أورلاندو - 3 نقاط.

3- شباب بلوزداد - بدون نقاط.

4- استاد أبيدجان - بدون نقاط.

ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا

1-بيراميدز - 3 نقاط.

2- الترجي - 3 نقاط.

3- دجوليبا - بدون نقاط.

4- ساجرادا - بدون نقاط.

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