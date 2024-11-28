موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تبحث جماهير كرة القدم، عن موعد مباراة الهلال السعودي المقبلة، وذلك بعد تعادل الزعيم مع السد القطري، في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024 - 2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وكان فريق الهلال السعودي، تعادل مع نظيره السد القطري، بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب جاسم بن حمد، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ورفع فريق فريق الهلال، رصيده إلى 13 نقطة، يحتل بهم المركز الثاني من جدول ترتيب دوري الأبطال، أما السد يأتي في المركز الخامس برصيد 9 نقاط.

موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي

يواجه الفريق الأول لكرة االقدم بـ نادي الهلال، نظيره الشباب، يوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2024، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وقطر، على ملعب الشباب، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

فريق الهلال والشباب

ويتواجد فريق الهلال، في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، بينما يأتي فريق الشباب في المركز الرابع من الجدول برصيد 8 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على شبكة قنوات SSC السعودية، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والشباب على شاشتها.

الهلال يرفض بقاء نيمار في صفوفه

أكدت جريدة “اليوم” السعودية، فإن البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي الهلال، يريد البقاء في صفوف نادي الهلال حتى مونديال 2026 وتمديد عقده مع الأزرق الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتابعت الجريدة أن إدارة نادي الهلال لا تريد تمديد عقد نيمار دا سيلفا وترغب في الاكتفاء باستمراره مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وأضافت، أنه يوجد بند في عقد البرازيلي نيمار دا سيلفا مع نادي الهلال حول إمكانية التمديد لمدة موسم إضافي.

وكان البرازيلي نيمار دا سيلفا، انضم لصفوف نادي الهلال السعودي في صيف 2023 مقابل 90 مليون يورو قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي بعقد لمدة موسمين.

وغاب نيمار دا سيلفا، عن صفوف نادي الهلال السعودي في المباريات الأخيرة، بسبب الإصابة التي تعرض لها بلقاء العين الإماراتي، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للنخبة.

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