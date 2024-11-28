صافرة فيجا تفتح أبواب الانتصار لبرشلونة ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني

يحتضن ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، مباراة برشلونة ولاس بالماس، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإسباني لهذا الموسم 2024-2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس في الدوري الإسباني

يواجه الفريق الأول لكرة االقدم بنادي برشلونة، نظيره لاس بالماس، يوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2024، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، في إطار منافسات الدوري الإسباني.

فريق برشلونة ولاس بالماس

طاقم تحكيم مباراة برشلونة ولاس بالماس في الدوري الإسباني

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإسباني، عن تعيين الحكم كورديرو فيجا، لإدارة المباراة القادمة لبرشلونة أمام لاس بالماس، والتي ستكون أول مباراة يديرها للبلوجرانا هذا الموسم.

ولم يسبق لـ برشلونة، خساراة أي مباراة في وجود صافرة فيجا من قبل، علمًا بأنه أدار 3 مباريات سابقة للفريق الكتالوني.

وأدارالحكم لأول مرة للفريق الكتالوني في أبريل 2019، وانتصر البارسا حينها، بهدفين دون رد على ديبورتيفو ألافيس، قبل أن يحضر من جديد في فوز البلوجرانا على ليفانتي بهدفين لهدف في يناير 2020، قبل أن ينتصر الفريق الكتالوني على هويسكا في مارس 2021.

وعلى الجانب الآخر، أدار فيجا مباراة واحدة للاس بالماس هذا الموسم، وانتهت بالخسارة من سيلتا فيجو بهدف، وأدار في المجمل 5 مباريات للفريق، حقق فيها بالماس 3 انتصارات، هزيمة واحدة، وتعادل وحيد.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

وجاء ترتيب الدوري الإسباني كالتالي:-

برشلونة - (المباريات: 14 - الأهداف: 42 - النقاط: 34) ريال مدريد - (المباريات: 13 - الأهداف: 28 - النقاط: 30) أتلتيكو مدريد - (المباريات: 14 - الأهداف: 21 - النقاط: 29) فياريال - (المباريات: 13 - الأهداف: 25 - النقاط: 25) أتليتيك بلباو - (المباريات: 14 - الأهداف: 20 - النقاط: 23) أوساسونا - (المباريات: 14 - الأهداف: 19 - النقاط: 22) جيرونا - (المباريات: 14 - الأهداف: 20 - النقاط: 21) مايوركا - (المباريات: 14 - الأهداف: 13 - النقاط: 21) ريال بيتيس - (المباريات: 14 - الأهداف: 16 - النقاط: 20) ريال سوسيداد - (المباريات: 14 - الأهداف: 11 - النقاط: 18) سيلتا فيجو - (المباريات: 14 - الأهداف: 22 - النقاط: 18) إشبيلية - (المباريات: 14 - الأهداف: 13 - النقاط: 18) رايو فاييكانو - (المباريات: 13 - الأهداف: 13 - النقاط: 16) ليجانيس - (المباريات: 14 - الأهداف: 13 - النقاط: 14) خيتافي - (المباريات: 14 - الأهداف: 10 - النقاط: 13) ديبورتيفو ألافيس - (المباريات: 14 - الأهداف: 15 - النقاط: 13) لاس بالماس - (المباريات: 14 - الأهداف: 18 - النقاط: 12) فالنسيا - (المباريات: 12 - الأهداف: 12 - النقاط: 10) إسبانيول - (المباريات: 13 - الأهداف: 12 - النقاط: 10) بلد الوليد - (المباريات: 14 - الأهداف: 10 - النقاط: 9)

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