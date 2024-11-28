منتخب مصر يتراجع في تصنيف فيفا الشهري للمنتخبات عن شهر نوفمبر

تغير مركز منتخب مصر في تصنيف فيفا الشهري الصادر اليوم الخميس عن شهر نوفمبر، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بعد فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وشهد تصنيف فيفا تراجع منتخب مصر 3 مراكز، ليحتل المركز الثالث والثلاثين حول العالم والثالث أفريقيًا.

وجاء تراجع منتخب مصر في تصنيف فيفا الشهري، بعد تعادله في المباراتين ضد بوتسوانا وكاب فيردي، في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

ويستعرض الموجز تصنيف المنتخبات في تصنيف فيفا الشهري وتراجع منتخب مصر.

تصنيف أفضل 10 منتخبات حول العالم

1- الأرجنتين - 1867.25 نقطة

2- فرنسا - 1859.78 نقطة

3- إسبانيا - 1853.27 نقطة

4- إنجلترا - 1813.81 نقطة

5- البرازيل - 1775.85 نقطة

6- البرتغال - 1756.12 نقطة

7- هولندا - 1747.55 نقطة

8- بلجيكا - 1740.62 نقطة

9- إيطاليا - 1731.51 نقطة

10- ألمانيا

تصنيف منتخبات أفريقيا ومركز منتخب مصر

14- 1- المغرب - 1688.18 نقطة

17- 2- السنغال - 1637.25 نقطة

33- 3- مصر - 1513.48 نقطة

37- 4- الجزائر - 1495.85 نقطة

44- 5- نيجيريا - 1482.23 نقطة

46- 6- كوت ديفوار - 1478.47 نقطة

49- 7- الكاميرون - 1471.49 نقطة

51- 8- مالي - 1466.1 نقطة

52- 9- تونس - 1464.42 نقطة

57- 10- جنوب أفريقيا

منتخب مصر - تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

أفضل 10 منتخبات في القارة الأوروبية

2- 1- فرنسا - 1859.78 نقطة

3- 2 إسبانيا - 1853.27 نقطة

4- 3- إنجلترا - 1813.81 نقطة

6- 4- البرتغال - 1756.12 نقطة

7- 5- هولندا - 1747.55 نقطة

8- 6- بلجيكا - 1740.62 نقطة

9- 7- إيطاليا - 1731.5 نقطة

10- 8- ألمانيا - 1703.79 نقطة

13- 9- كرواتيا - 1691.59 نقطة

20- 10- سويسرا - 1625.16 نقطة

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