كواليس خناقة إمام عاشور ومحمد الشناوي.. إنت كابتن على نفسك

أزمة إمام عاشور في النادي الأهلي تشعل حالة من الغضب لدي جماهير القلعة الحمراء التي طالما تغنت بقيم ومبادئ ناديها وانضباط لاعبي الفرق الرياضية بالنادي غير أن الفترة الأخيرة شهدت انفلات بعض اللاعبين وتوجت بخناقة إمام عاشور ومحمد الشناوي.

وقد شارك الإعلامي إسلام صادق منشورا بشان ازمة اللاعب امام عاشور مع كابتن الفريق محمد الشناوي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب إسلام صادق:"برأيك هل سيستمر إمام عاشور في الأهلي بعد تكرار أزماته وبعدما قال "الشناوي" بالحرف الواحد "إنت كابتن على نفسك".

تفاصيل أزمة إمام عاشور في الأهلي

بدأت القصة حينما قرر مارسيل كولر عدم مشاركة إمام عاشور خلال مواجهة استاد أبيدجان يوم الثلاثاء الماضى في الجولة الأولي لدورالمجموعات بدوري أبطال أفريقيا وهو ما أثار غضب اللاعب.

وقام إمام عاشور بالإعتراض علي ذلك خلال المحاضرة الفنية التي سبقت مران أمس الأربعاء في بداية التحضير لمباراة البنك الأهلي بالدوري المصري، وتحدث بطريقة غير لائقة مع الجهاز الفني وغادر النادي دون المشاركة في المران.

إمام عاشور

عقوبات صارمة ضد إمام عاشور

وعلي الفور قام النادي الأهلي بمعاقبة إمام عاشور بغرامة مالية قدرها مليون جنيه، كما قرر إيقافه لمدة أسبوع وجاء في حيثيات القرار أنه بداعي خروجه عن النص عقب مباراة استاد أبيدجان الإيفوارى وتحدثه بطريقة غير لائقة مع الجهاز الفني ورفضه المشاركة في المران.

إمام عاشور يقترب من الرحيل عن الأهلي

تكرار أزمات إمام عاشور وفشله في التأقلم مع مدرسة الأهلي الانضباطية جعله علي أبواب الرحيل عن النادي ويرصد الموجز، تعالي أصوات كثيرة بالنادي تطالب بسرعة التخلص من اللاعب والبحث عن عرض له سواء خلال انتقالات يناير المقبل أو خلال الميركاتو الصيفي للحفاظ علي الانضباط داخل الفريق.

الأهلي ضد البنك الأهلي

من ناحية أخري يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق البنك الأهلي ضمن مباريات الأسبوع الرابع للدوري المصري والمقررة في الثامنة مساء الأحد المقبل 1 ديسمبرعلى استاد القاهرة.

ويسعي الأهلي لتحقيق الفوز في هذه المباراة بعد تعادله ضد الاتحاد السكندري بنتيجة 1-1 خلال الجولة الماضية ببطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري.

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