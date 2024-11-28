حقيقة رحيل إمام عاشور عن الأهلي خلال انتقالات يناير بعد إعلان تمرده

ترددت في الساعات الأخيرة أنباء عن نية النادي الأهلي التخلص من إمام عاشور خلال نتقالات يناير المقبل بعد تمرد اللاعب علي الجهاز الفني وإعلانه العصيان ورفضه خوض تدريبات الفريق.

تعود المشكلة لرفض اللاعب عدم المشاركة خلال مواجهة استاد أبيدجان يوم الثلاثاء الماضى في الجولة الأولي لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وإظهار إعتراضه بشكل علني في المحاضرة الفنية التي سبقت مران الأمس في بداية التحضير لمباراة البنك الأهلي في الدوري المصري، وتحدثه بطريقة غير لائقة مع الجهاز الفني ومغادرته النادي دون المشاركة في المران.

عقوبات الأهلي ضد إمام عاشور

قرر النادي الأهلي معاقبة إمام عاشور لاعب وسط الفريق بغرامة قدرها مليون جنيه، وإيقافه لمدة أسبوع بسبب ما بدر من اللاعب وخروجه عن النص عقب مباراة استاد أبيدجان الإيفوارى وتحدثه بطريقة غير لائقة مع الجهاز الفني ورفضه المشاركة في المران.

الأهلي يدرس التخلص من إمام عاشور

يرصد لكم الموجز، ما يتردد داخل النادي الأهلي من أصوات تطالب بسرعة التخلص من اللاعب والبحث عن عرض له سواء خلال انتقالات يناير المقبل أو خلال الميركاتو الصيفي للحفاظ علي الانضباط داخل الفريق بعد فشل اللاعب في التكيف مع قاوعد العمل بالنادي و الانضباط الذي يحكم سلوكيات اللاعبين به.

وتتريس إدارة النادي الأهلي في اتخاذ قرارها النهائي بحق اللاعب إمام عاشور في ظل المبلغ الكبير الذي تكبدته خزينة النادي للتعاقد معه بخلاف مستحقات اللاعب ذاته وهو ما كلف النادي ملايين الدولارات ولابد لرحيل اللاعب من عرض يعوض المبالغ المدفوعة في اللاعب ويجنب النادي خسائر باهظة.

الأهلي ضد البنك الأهلي

من ناحية أخري يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري المصري في الثامنة مساء الأحد المقبل 1 ديسمبرعلى استاد القاهرة.

ويسعي الأهلي لتحقيق الفوز في هذه المباراة بعد تعثرة بالتعادل ضد الاتحاد السكندري 1-1 خلال الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري.

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