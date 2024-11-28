الاتحاد السكندري يتوج بالسوبر المصري للسلة بالفوز علي الأهلي 87-84

انتهت مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري ، بفوز الاتحاد بنتيجة 87-84 ليتوج بطلا للسوبر المصري وذلك ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري البحريني لكرة السلة للموسم الجاري 2024-2025 بفوز

يصعد فريق الاتحاد بعد فوزه في مباراة اليوم لمواجهة الفائز من مباراة فريقا الأهلي والمنامة البحرينيان في لقاء علي لقب كأس السوبر المصري البحريني يوم 30 نوفمبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري

انطلقت مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، مساء اليوم الخميس الموافق 28 نوفمبر2024، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري البحريني للموسم الجاري 2024-2025. وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

الأهلي ضد الاتحاد السكندري

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري البحريني للموسم الجاري 2024-2025.وبالتحديد عبر قناة أون تايم سبورتس 1، ويتولى وليد أبو سريع مهمة التعليق على أحداث المباراة.

قائمة سلة الأهلي ضد الاتحاد

تضم قائمة سلة الأهلي كل من:عمرو زهران - إبراهيم زهران - إيهاب أمين - عمرو الجندي - مروان سرحان - سيف سمير - مؤمن خيري - مصطفى مكاوي - أحمد مهيب - جون دانييل روبيرسون - عبد الله محمد - عمر طارق - رامي إبراهيم - محمد خيري.

قائمة سلة الاتحاد ضد الأهلي

تضم قائمة سلة الاتحاد السكندرى في بطولة السوبر المصري البحريني، كل من:هيثم كمال - علي أحمد - أحمد عادل - أنس أسامة - يوسف شحاته - عبد الرحمن خالد - يوسف شوشة - محمد طه - أحمد أبو العلا - ياسر صلاح - باسم الليثي - جاسر الكيكي - ويليام شيري - ياسين ياسر.

موعد مباراة الاتحاد في نهائي السوبر المصري البحريني

تنطلق مباراة الاتحاد السكندري، في نهائي السوبر المصري البحريني مساء بعد غد السبت الموافق 30 نوفمبر2024، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري البحريني للموسم الجاري 2024-2025. وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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