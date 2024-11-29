حقيقية سخرية إمام عاشور من محمد رمضان بعد معاقبته في الأهلي

أثار إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجدل في الساعات الأخيرة، بعد فرض غرامة مالية ضخمة ضده، والتي أقرها محمد رمضان المدير الرياضي للقلعة الحمراء، على خلفية اعتراض اللاعب على عدم مشاركته.

سبب غرامة إمام عاشور في الأهلي

واعترض إمام عاشور بانفعال على عدم مشاركته في مباراة الأهلي الأخيرة ضد استاد أبيدجان الإيفواري، والتي أقيمت الثلاثاء الماضي في الجولة الأولى من دوري مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وبعد دخوله غرفة خلع الملابس اشتبك إمام عاشور كلاميًا مع محمد الشناوي قائد الفريق، والذي طالبه بالهدوء وعدم الاعتراض على قرارات المدير الفني، وإنهاء الأمر لحين عودة الفريق للتدريبات على ملعبه ثم مناقشة الأمر.

وتسبب حديث الشناوي في إثارة غضب إمام عاشور الذي انفعل على قائد الأهلي، ليقرر محمد رمضان المدير الرياضي توقيع عقوبة صارمة وغرامة مليون جنيه، وإيقافه عن التدريبات الجماعية.

حقيقة سخرية إمام عاشور من محمد رمضان

وانتشرت صورة من صفحة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، والتي ظهر خلالها أحد أصدقاء إمام وهو في صالة الألعاب الرياضية معلقًا عليها “كرهني في الشهر الكريم الراجل”، في إشارة إلى محمد رمضان مدير الكرة بالنادي الأهلي

ليعيد إمام عاشور نشر الصورة على صفحته الخاصة وإضافة رمز يضحك، قبل أن يقوم بحذفها بعد لحظات.

إمام عاشور لاعب الأهلي

موقف إمام عاشور من مباراة الأهلي المقبلة

وبات الأقرب هو غياب إمام عاشور عن مباراة النادي الأهلي المقبلة، والتي ستجمعه بنظيره البنك الأهلي، في إطار لقاءات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويأتي ذلك بعدما قرر محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي إيقاف اللاعب عن التدريبات الجماعية في الفترة الحالية، لحين تراجعه عن أفعاله التي بدرت منه والاعتذار من محمد الشناوي قائد الفريق.

موعد مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي

ويوضح الموجز موعد مباراة الأهلي المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الرياضي الجاري.

وستقام مباراة الأهلي المقبلة في تمام الخامسة مساء الأحد المقبل ضمن لقاءات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

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