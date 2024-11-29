مباراة برشلونة ضد لاس بالماس.. الموعد والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

تتجه أنظار متابعو كرة القدم العالمية، نحو مباراة برشلونة ضد لاس بالماس المرتقبة بينهما في بطولة الدوري الإسباني الممتاز، لذلك حرص الموجز على أن يقدم لمتابعيه كل ما يخص هذه المواجهة.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مع منافسه لاس بالماس، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

موعد مباراة برشلونة ضد لاس بالماس

وتقرر أن يوم السبت الموافق 30 نوفمبر الجاري، هو موعد مباراة برشلونة ضد لاس بالماس في الجولة 15 من الدوري الإسباني.

ويستضيف ملعب مونتجويك الأولمبي، مباراة برشلونة ضد لاس بالماس، التي تنطلق صافرتها في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وعند الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة برشلونة ضد لاس بالماس

تشكيل برشلونة المتوقع ضد لاس بالماس

ومن المتوقع أن يضم شكيل برشلونة ضد لاس بالماس كل من.

في حراسة المرمى: إيناكي بينا.

الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، جيرارد مارتين

الوسط: بيدري، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو.

الهجوم: داني أولمو، رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ولاس بالماس

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ولاس بالماس، هي شبكة قنوات بي إن سبورت كونها الناقل الرسمي والوحيد لمباريات الدوري الإسباني حصريًا في الشرق الأوسط.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة ولاس بالماس

1- برشلونة 34 نقطة

2- ريال مدريد 30 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 29 نقطة

4- فياريال 25 نقطة

5- أتلتيك بيلباو 23 نقطة

6- أوساسونا 22 نقطة

7- جيرونا 21 نقطة

8- ريال مايوركا 21 نقطة

9- ريال بيتيس 20 نقطة

10- ريال سوسييداد 18 نقطة

11- سيلتا فيجو 18 نقطة

12- إشبيلية 18 نقطة

13- رايو فاليكانو 16 نقطة

14- ليجانيس 14 نقطة

15- خيتافي 13 نقطة

16- ديبورتيفو ألافيس 13 نقطة

17- لاس بالماس 12 نقطة

18- فالنسيا 10 نقاط

19- إسبانيول 10 نقاط

20- بلد الوليد 9 نقاط

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