موعد عودة إمام عاشور لتدريبات الأهلي وموقفه من رحلة جنوب أفريقيا

أزمة إمام عاشور في النادي الأهلي مازالت تستحوذ علي اهتمام جماهير القلعة الحمراء وتتابع تطوراتها لحظة بلحظة حيث قرر محمد رمضان المدير الرياضي للنادي تحديد مواعيد تدريبات إمام عاشور لاعب الفريق المنفردة المقرر أن يخوضها في ملعب مختار التتش.

وتم إخطار إمام عاشور بالتدريب منفردًا في نفس يوم التدريب، لكن في توقيت مختلف عن تدريب الفريق ويقوم اللاعب بأداء تدريبه الأول في إطار العقوبة المفروضة عليه مساء اليوم الجمعة.

موعد عودة إمام عاشور لتدريبات الأهلي

يشترط محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي ضرورة إعلان اللاعب تقبله للعقوبات وإعتذاره عن الخطأ الذي ارتكبه قبل عودته لتدريبات الفريق الجماعية عقب نهاية إيقافه الذي يستمر لمدة أسبوع.

موقف إمام عاشور من رحلة الفريق إلي جنوب أفريقيا

قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر السفر إلى جنوب أفريقيا يوم 4 ديسمبر المقبل لمواجهة أورلاندو بيراتس في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. ولم يتخذ كولر حتي الأن قرار بشأن مشاركة إمام عاشور في هذه المباراة بإنتظار موقف اللاعب ومدي إلتزامه وتقبله للعقوبات الموقعه عليه خلال الأيام القادمة.

كواليس أزمة إمام عاشور في الأهلي

بدأت أزمة إمام عاشور حينما قرر مارسيل كولر عدم مشاركة اللاعب خلال مواجهة استاد أبيدجان يوم الثلاثاء الماضى في الجولة الأولي لدورالمجموعات بدوري أبطال أفريقيا وهو ما أثار غضب اللاعب.

واعترض إمام عاشور علي قرارات الجهاز الفني خلال المحاضرة الفنية وتحدث بطريقة غير لائقة مع الجهاز الفني وغادر النادي دون المشاركة في المران، وعلي الفور قام النادي الأهلي بمعاقبة إمام عاشور بغرامة مالية قدرها مليون جنيه، كما قرر إيقافه لمدة أسبوع.

إمام عاشور

حقيقة عرض إمام عاشور للبيع

تكرار أزمات إمام عاشور جعله يقترب من الرحيل عن النادي ويرصد الموجز، وجود أصوات كثيرة بالنادي تطالب بسرعة التخلص من اللاعب والبحث عن عرض له سواء خلال انتقالات يناير المقبل أو خلال الميركاتو الصيفي للحفاظ علي الانضباط داخل الفريق.

الأهلي ضد البنك الأهلي

من ناحية أخري يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق البنك الأهلي ضمن مباريات الأسبوع الرابع للدوري المصري والمقررة في الثامنة مساء الأحد المقبل 1 ديسمبرعلى استاد القاهرة.

ويسعي الأهلي لتحقيق الفوز في هذه المباراة بعد تعادله ضد الاتحاد السكندري بنتيجة 1-1 خلال الجولة الماضية ببطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري.

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