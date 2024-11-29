غيابات مانشستر سيتي أمام ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي

تلقى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، ضربات قوية متتالية، قبل موقعة ليفربول في إطار مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الرياضي الجاري 2024-2025.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وسيلتقي نادي مانشستر سيتي مع نظيره ليفربول، في إطار منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الرياضي الجاري 2024-2025.

وستنطلق أحداث مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأحد المقبل، الموافق 1 ديسمبر المقبل، والتي سيستضيفها ملعب أنفيلد.

غيابات مانشستر سيتي تورط جوارديولا أمام ليفربول

وسيخوض مانشستر سيتي مباراته ضد ليفربول بقائمة مدججة بالغيابات والتي يرصدها الموجز

سيفتقد مانشستر سيتي لخدمات الإسباني رودري، والذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، بالإضافة إلى أوسكار بوب، بعد تعرضه للإصابة بكسر في الساق

وسينضم ماتيو كوفاسيتش لقائمة غيابات مانشستر سيتي بعد إصابته خلال التوقف الدولي الأخير، بالإضافة للشكوك حول مشاركة جون ستونز أمام ليفربول، وهو الأمر نفسه بالنسبة لجيريمي دوكو رغم عودته إلى التدريبات خلال الأسبوع الجاري

مانشستر سيتي - الدوري الإنجليزي

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة ليفربول ضد مانشستر سيتي

ويعاني مانشستر سيتي من تذبذب الأداء والنتائج في الفترة الأخيرة، بعد سلسلة الانهيارات التي يتعرض لها في مختلف البطولات، وكان أخرها التعثر بالتعادل أمام فينووورد الهولندي في دوري أبطال أوروبا

1- ليفربول - 31

2- مانشستر سيتي - 23

3- تشيلسي - 22

4- آرسنال - 22

5- برايتون - 22

6- توتنهام - 19

7- نوتنجهام فورست - 19

8- أستون فيلا - 19

9- فولهام - 18

10- نيوكاسل - 18

11- برينتفورد - 17

12- مانشستر يونايتد - 16

13- بورنموث - 15

14- وست هام - 15

15- إيفرتون - 11

16- ليستر سيتي - 10

17- وولفرهامبتون - 9

18- إيبسويتش تاون - 9

19 كريستال بالاس - 8

20- ساوثامبتون - 4

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